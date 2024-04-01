العضلة الخلفية تبعد "ميتروفيتش" عن الهلال 6 أسابيع

أعلن نادي الهلال، اليوم الاثنين، تعرض هداف الفريق الكروي الأول الصربي"ميتروفيتش" للإصابة في العضلة الخلفية ستبعده عن الملاعب لمدة 6 أسابيع.
وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) : "أوضحت الأشعة التي أجراها لاعب الهلال "ألكساندر ميتروڤيتش" تعرّضه لإصابة في العضلة الخلفية؛ سيخضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لستة أسابيع".
وتعرض صاحب المركز الثاني في صدارة قائمة هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين "22 هدفًا" للإصابة في الديربي أمام الشباب، السبت الماضي.
وسيفتقد الهلال خدمات لاعبه في أهم مراحل الموسم حيث سيغيب عن مباريات كأس السوبر السعودي، إضافة إلى مباراتي دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي وأيضًا مباراة نصف نهائي كأس الملك أمام الاتحاد .