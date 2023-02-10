دياز: الكرة السعودية تتطور بشكل سريع.. هذه النسخة أحد أهم تجاربنا بوصولنا للنهائي

وأضاف: "يعد فريق الهلال من أكبر الأندية في السعودية والقارة؛ لذلك عليك أن تستعدّ بكل قوة؛ لأنك تمثل المملكة، وهذا النوع من المباريات تعتمد على قوة تركيزك، نحن نعمل بطريقة هادئة وتركيز عال جدًّا، ونعرف جيدًا نقاط الضعف والقوة لدى "ريال مدريد".