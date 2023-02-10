دياز: الكرة السعودية تتطور بشكل سريع.. هذه النسخة أحد أهم تجاربنا بوصولنا للنهائي

قال رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال: "لعبنا في مباراة نصف النهائي مباراة جيدة، ولم نترك أي فجوة في خطوطنا، وضغطنا بشكل ممتاز، وتمكنّا من تسيير المباراة بالشكل الذي نريده".
وجاء حديث المدرب الأرجنتيني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة النهائية لكأس العالم للأندية 2022، والتي تجمع الهلال مع ريال مدريد الإسباني.
وأضاف: "يعد فريق الهلال من أكبر الأندية في السعودية والقارة؛ لذلك عليك أن تستعدّ بكل قوة؛ لأنك تمثل المملكة، وهذا النوع من المباريات تعتمد على قوة تركيزك، نحن نعمل بطريقة هادئة وتركيز عال جدًّا، ونعرف جيدًا نقاط الضعف والقوة لدى "ريال مدريد".
وتابع: "تتطور كرة القدم السعودية وتنمو بشكل سريع، وأصبح الدوري باستطاعته جلب أفضل اللاعبين، وقد حققنا خلال الفترة التي عشتها مع الهلال العديد من الألقاب، وهذا يبرهن على قوة الهلال ومنافسته على جميع الألقاب، كأس العالم منافسة مهمة لكل فريق يريد أن يستمر بطلًا".
وأوضح دياز: "تعد هذه النسخة أحد أهم تجاربنا من خلال وصولنا للنهائي ومقابلة فريق بحجم "ريال مدريد"؛ حيث تميز "أنشيلوني" كونه لاعبًا ومدربًا، ونحن واجهنا بعضنا البعض في السابق وجميعنا كسب الآخر، وأتطلع للقائنا غدًا.
وختم حديثه بالقول: "نشعر بالامتنان الشديد للدعم الذي حظينا به من جماهير فريق الهلال، ومؤازرة الجماهير المغربية، وهذا ليس بمستغرب عليهم، ونتمنّى أن يساندونا بهذه القوة غدًا".