"الهلال" يتكبّد أول خسارة له بعد 550 يومًا

ألحق فريق الخليج، الخسارة الأولى بفريق الهلال، منذ نحو عام ونصف العام، حينما قلب تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
جاء ذلك في اللقاء الذي أقيم يوم السبت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة دوري "روشن" السعودي للمحترفين.
وتكبد الهلال هزيمته الأولى في آخر موسمين، بعد أن أنهى الموسم الماضي 2023/ 24، بطلًا للدوري السعودي، دون أي خسارة، ليواصل المحافظة على سجله خاليًا من الهزائم في أول 10 مباريات من الموسم الجاري 2024/ 25.
وتوقفت سلسلة عدم الخسارة لفريق الهلال عند 46 مباراة دون خسارة في دوري المحترفين، فاز خلالها بـ 42 مباراة مقابل 4 تعادلات.
وتلقى الهلال أول خسارة له بعد 46 مباراة؛ إذ تعود آخر هزيمة له في بطولة الدوري السعودي للمحترفين إلى شهر مايو من عام 2023، حينما خسر من أمام العدالة بنتيجة (0-2).
وبذلك يتوقف مسلسل الهلال في عدم الخسارة عند 46 مباراة، ليفشل في تحطيم رقم نادي الأهلي، دون خسارة في 51 مباراة، والتي تعد الأطول في تاريخ المسابقة.