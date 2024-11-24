"الهلال" يتكبّد أول خسارة له بعد 550 يومًا

وتكبد الهلال هزيمته الأولى في آخر موسمين، بعد أن أنهى الموسم الماضي 2023/ 24، بطلًا للدوري السعودي، دون أي خسارة، ليواصل المحافظة على سجله خاليًا من الهزائم في أول 10 مباريات من الموسم الجاري 2024/ 25.