تستمر لمدة يومين.. 30 لاعبة في انطلاق بطولة السيدات للريشة الطائرة بالرياض

‏‎وتعد البطولة من بطولات المملكة المهمة التي يقيمها الاتحاد لفئة السيدات منذ عام 2018م، حيث أسهمت بفاعلية في نشر لعبة الريشة الطائرة في أوساط الرياضة النسائية بالمملكة وزيادة عدد ممارساتها واستقطاب المواهب من بطلات البطولات الداخلية؛ لضمهن لصفوف منتخب السيدات وإعدادهن لتمثيل المملكة خلال المشاركات الخارجية.‏‎