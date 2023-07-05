تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع ساديو ماني نجم بايرن ميونيخ

كشف الصحفي الإيطالي "نيكولا شيرا" عن تفاصيل العرض المقدم من النادي الأهلي، للتعاقد مع السنغالي ساديو ماني، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقًا لما نشره الصحفي بحسابه الرسمي عبر "تويتر"، فإن الأهلي قدّم للاعب السنغالي عرضًا بقيمة 20 مليون يورو سنويًا، حتى 2026، مشددًا على أن ماني اقترب من الانضمام إلى النادي السعودي.
كما ذكرت تقارير أخرى أن الأهلي يضغط بقوة للتوقيع مع ساديو خلال الساعات القليلة القادمة، حيث يرغب النادي السعودي في لمّ شمل روبرتو فيرمينو وساديو ماني من جديد.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية عن وجود 3 أندية سعودية تواصلت مع نجم بايرن ميونيخ؛ لكسب خدماته بالموسم المقبل.
وكان الأهلي قد أعلن أمس عن تعاقده مع النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم القادم، بعقد يمتد حتى عام 2026.