تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع ساديو ماني نجم بايرن ميونيخ

ووفقًا لما نشره الصحفي بحسابه الرسمي عبر "تويتر"، فإن الأهلي قدّم للاعب السنغالي عرضًا بقيمة 20 مليون يورو سنويًا، حتى 2026، مشددًا على أن ماني اقترب من الانضمام إلى النادي السعودي.