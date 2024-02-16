الفرنسية "فيرولود" و5 سعوديين أبطال سباق الهجانة في مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن

وتوّج بلقب الشوط الأول ‏الهجّانُ خالد الحويطي مع المطية "جوري"، لمالكها سفر العصيمي، بتوقيت بلغ "8:51.442" دقيقة، والشوط الثاني الهجّان سالم القحطاني مع المطية "العابر"، لمالكها سلطان الحربي، بتوقيت بلغ "8:40.332" دقيقة، والشوط الثالث الهجّان فيصل المسعودي مع المطية "الجليلة" لـمالكها سفر العصيمي، بتوقيت بلغ "8:55.112" دقيقة، والشوط الرابع ‏الهجّان سليمان الحويطي مع المطية "الغربي"، لمالكها سليمان الجهني، بتوقيت بلغ "8:47.982" دقيقة، و‏الهجّان تركي الحويطي مع المطية "عون"، لمالكها عبدالله الربيعان، بتوقيت بلغ "8:46.672" دقيقة.