الفرنسية "فيرولود" و5 سعوديين أبطال سباق الهجانة في مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن

تَوَّجَ الأميرُ فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، اليوم الجمعة، وأضواء العريفي مساعد وزير الرياضة للشؤون الرياضية عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية؛ أبطالَ المراكز الثلاثة الأولى في سباق الهجانة، ضمن منافسات مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن، والذي يستمرّ حتى الـ18 من فبراير الجاري، وينظّمه الاتحاد السعودي للهجن؛ حيث يتنافس فيه المشاركون على جوائز مالية تجاوز مجموع قيمتها الـ70 مليون ريال، مقسمةً على 224 شوطًا.
وتوّج بلقب الشوط الأول الهجّانُ خالد الحويطي مع المطية "جوري"، لمالكها سفر العصيمي، بتوقيت بلغ "8:51.442" دقيقة، والشوط الثاني الهجّان سالم القحطاني مع المطية "العابر"، لمالكها سلطان الحربي، بتوقيت بلغ "8:40.332" دقيقة، والشوط الثالث الهجّان فيصل المسعودي مع المطية "الجليلة" لـمالكها سفر العصيمي، بتوقيت بلغ "8:55.112" دقيقة، والشوط الرابع الهجّان سليمان الحويطي مع المطية "الغربي"، لمالكها سليمان الجهني، بتوقيت بلغ "8:47.982" دقيقة، والهجّان تركي الحويطي مع المطية "عون"، لمالكها عبدالله الربيعان، بتوقيت بلغ "8:46.672" دقيقة.
من جهته توّجت الهجانة الفرنسية "كورالي هيلين فيرولود" مع المطية "فتان" بلقب الشوط السادس المخصص للنساء في سباق الهجانة، بتوقيت بلغ "3:27.889" دقيقة.
وبلغ مجموعُ جوائز أشواط سباق الهجانة "1.128" مليون ريال مقسمة على "60" هجانًا وهجانة؛ منها "188" ألف ريال مخصصة للشوط المخصص للنساء "السادس"، فيما بلغ إجمالي جوائز الأشواط الخمسة المخصصة لرجال "940" ألف ريال؛ حيث يحصل الهجان أو الهجانة الحاصل على المركز الأول على "60" ألف ريال، والثاني "20" ألفًا، والثالث على "17" ألف ريال.
وشارك في الأشواط الخمسة الأولى "75" هجانًا من السعودية، والإمارات، وقطر، فيما شارك في الشوط السادس "15" هجانة من تسع دول؛ هي: السعودية، وألمانيا، وإيران، وفرنسا، والأردن، وعمان، وبريطانيا، واليمن، والإمارات.