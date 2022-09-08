بيع أكثر من 2.45 مليون تذكرة لحضور مباريات كأس العالم قطر 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن بيع أكثر من 2.45 مليون تذكرة لحضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™، التي تقام منافساتها للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط، ما يؤكد تصاعد الحماس للبطولة لدى المشجعين من أنحاء العالم، قبل أقل من ثلاثة أشهر على انطلاق المهرجان الكروي التاريخي.
وأشارت أرقام الفيفا إلى أن مرحلة المبيعات الماضية في شهري يوليو وأغسطس شهدت بيع أكثر من 500 ألف تذكرة، فيما سيجري الإعلان عن المرحلة الأخيرة من بيع التذاكر أواخر الشهر الجاري، على أن يبدأ قريباً إتاحة تذاكر المونديال للشراء عبر منافذ البيع في أنحاء قطر.
وبات بإمكان كل مشجّع من حاملي التذاكر دعوة ما يصل إلى ثلاثة مشجعين من غير حاملي التذاكر للدخول إلى قطر، مع تطبيق الحد الأدنى من رسوم الدخول للمشجعين الذين لا يحملون تذاكر، ممن تبلغ أعمارهم 12 عاماً فأكثر، ومن المقرر إتاحة ذلك تزامناً مع بدء المرحلة الأخيرة من مبيعات التذاكر أواخر الشهر الجاري.
من جانبه أعرب المهندس ياسر الجمال، المدير العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، عن سعادته بالأرقام المرتفعة لمبيعات تذاكر مباريات البطولة، وتطلعه للترحيب بمشجعي كرة القدم من حول العالم، في الاحتفالية الكروية العالمية، مع اقتراب انطلاق صافرة البداية في نوفمبر المقبل.
وأضاف: "سعداء بنتائج مبيعات التذاكر، ونحن على بعد أسابيع قليلة من انطلاق أكبر حدث رياضي على أرض قطر، ولأول مرة في منطقتنا. ويسرنا الترحيب بالمشجعين من أنحاء المعمورة في حدث عالمي يستقطب الجمهور المتحمس لهذه اللعبة الرائعة."
واختتم: "سيجد المشجعون كرم الضيافة وطيب الترحاب بانتظارهم، كما سيقضون أوقاتاً ممتعة مع منافسات قوية، والكثير من الفعاليات الترفيهية خارج الإستادات. ولا شك أن بطولة كأس العالم في قطر ستضع بصمتها المميزة على خارطة المونديال باعتبارها نسخة لا مثيل لها تترك أثراً ملموساً في قطر والعالم العربي والمنطقة."
وتتواصل الاستعدادات لاستضافة النسخة الأكثر تقارباً في المسافات في التاريخ الحديث لكأس العالم، بما يتيح للمشجعين واللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية المرافقة للمنتخبات من البقاء في قلب الحدث طوال فترة البطولة التاريخية، حيث لا تتجاوز أطول مسافة بين إستادين 75 كلم.
وفي هذا السياق؛ أكد ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، أن الطبيعة متقاربة المسافات التي ينفرد بها مونديال قطر، يشكل ميزة هامة للمشجعين، وتتيح لهم التواجد بالقرب من الإستادات المونديالية والفعاليات الترفيهية التي ستقام طوال فترة البطولة.
وأضاف: "ستتاح أمام المشجعين فرصة فريدة في التاريخ الحديث للبطولة، لحضور أكثر من مباراة في يوم واحد خلال المراحل الأولى من منافسات المونديال. كما سيجد المشجعون واللاعبون إستادات عالمية المستوى، والعديد من الخيارات المميزة لأماكن الإقامة، إضافة إلى باقة واسعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية في أنحاء البلاد، وفي مقدمتها مهرجان الفيفا للمشجعين والذي يتوقع أن يستقطب الآلاف من الجمهورفي حديقة البدع بالدوحة."
معلومات أساسية للمشجعين
يتوجب على الجمهور القادم إلى قطر لحضور مباريات البطولة، التي تقام من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، تقديم طلب للحصول على بطاقة هيّا الإلزامية، والتي تعد بمثابة تصريح دخول إلى قطر للمشجعين القادمين من خارج قطر، كما ينبغي على جميع المشجعين من حاملي التذاكر، سواءً من المقيمين أو الزوار، تقديم طلباتهم للحصول على البطاقة لحضور المباريات عبر بوابة هيّا الإلكترونية.
الدخول إلى قطر
ويمكن دخول ما يصل إلى ثلاثة مشجعين من غير حاملي التذاكر إلى قطر بدعوة من مشجع يحمل تذكرة وبطاقة هيّا، مع تطبيق حد أدنى لرسوم الدخول للمشجعين غير حاملي التذاكر ممن تبلغ أعمارهم 12 عاماً فأكثر، بينما يُعفى من رسوم الدخول المشجعون الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً.
أماكن الإقامة
ينبغي على المشجعين حجز أماكن إقامتهم في أقرب وقت ممكن، حيث تتوفر مجموعة واسعة من خيارات أماكن الإقامة؛ تشمل البواخر السياحية، والشقق، والفيلات، والفنادق، وقرى المشجعين، ويمكن حجزها من خلال وكالة أماكن الإقامة، وبأسعار تبدأ من 80 دولاراً في الليلة للشخص في غرفة مزدوجة.
واعتباراً من الأسبوع المقبل، إمكانية الحجز من خلال المواقع والتطبيقات الأخرى، حيث سيتمكن المشجعون من تقديم طلب للحصول على بطاقة هيّا بعد إتمام حجز مكان الإقامة عبر موقع أو تطبيق آخر غير وكالة أماكن الإقامة، أو الإقامة مع العائلة أو الأصدقاء.
النقل والمواصلات
يُنصح المشجعون باستخدام وسائل النقل العام طوال فترة المونديال، ويمكن لحاملي بطاقة هيّا استخدام وسائل النقل العام مجاناً، وسيعمل مترو الدوحة لمدة 21 ساعة يومياً خلال البطولة، وذلك من الساعة 6 صباحاً وحتى 3 فجراً من السبت إلى الخميس، ومن 9 صباحاً إلى 3 فجراً في أيام الجمعة.
ومن المقرر تسيير 94 رحلة لمشجعي اليوم الواحد من دول مجلس التعاون الخليجي يومياً خلال البطولة، وستهبط طائرات هذه الرحلات في مطار الدوحة الدولي، فيما يستقبل مطار حمد الدولي الرحلات القادمة من خارج دول مجلس التعاون.
وفيما يتعلق بالمشجعين القادمين إلى قطر براً؛ من المقرر إتاحة خدمة لوقوف السيارات ومحطة حافلات عند منفذ أبو سمرة الحدودي، ولن يُسمح للمركبات بالدخول إلى قطر إلا في حالات استثنائية.
وسيتاح نظام الحجز المسبق لمواقف السيارات على الحدود القطرية السعودية بدءاً من 15 أكتوبر.
بإمكان المشجعين الراغبين بحضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™، التي تقام منافساتها في ثمانية إستادات مونديالية، معرفة آخر المستجدات عن التذاكر وأماكن الإقامة وبطاقة هيّا، عبر زيارة هذا (الرابط).