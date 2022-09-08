بيع أكثر من 2.45 مليون تذكرة لحضور مباريات كأس العالم قطر 2022

معلومات أساسية للمشجعين

يتوجب على الجمهور القادم إلى قطر لحضور مباريات البطولة، التي تقام من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، تقديم طلب للحصول على بطاقة هيّا الإلزامية، والتي تعد بمثابة تصريح دخول إلى قطر للمشجعين القادمين من خارج قطر، كما ينبغي على جميع المشجعين من حاملي التذاكر، سواءً من المقيمين أو الزوار، تقديم طلباتهم للحصول على البطاقة لحضور المباريات عبر بوابة هيّا الإلكترونية.