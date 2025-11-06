تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. المملكة تستضيف دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة بالرياض غدًا

وتعكس استضافة هذا الحدث الرياضي الكبير في العاصمة الرياض، دور المملكة الريادي والكبير في ترسيخ قيم التضامن بين دول العالم الإسلامي على الأصعدة كافة ومنها الرياضية، حيث تعود الدورة لأرض المملكة التي تعد مهدًا لتأسيس فكرة إقامتها وانطلاقتها رسميًا؛ بعد (20) عامًا من احتضانها لأول نسخة في تاريخ البطولة التي أقيمت في مكة المكرمة، بحضور الرياضيين من مختلف دول العالم الإسلامي.