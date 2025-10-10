الاثنين.. السعودية تحتضن تصفيات كأس آسيا للناشئات تحت 17 عامًا

في خطوة لافتة، يستضيف الاتحاد السعودي لكرة القدم منافسات المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا للناشئات تحت 17 عامًا 2026، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري، على ملعب الأمير سعود بن جلوي في مدينة الخبر.
وتضم المجموعة منتخبات السعودية، الكويت، إيران، ولبنان، حيث ستتنافس المنتخبات الأربعة بنظام الدوري المجمع، بحيث يخوض كل منتخب ثلاث مباريات، بهدف حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات البطولة القارية التي ستقام في الصين.
وتأتي هذه الاستضافة ضمن سلسلة من الخطوات المتسارعة التي تشهدها كرة القدم النسائية السعودية، على مستوى المنتخبات الوطنية والمسابقات المحلية، مثل الدوري الممتاز للسيدات، وكأس الاتحاد للسيدات، والدوري الممتاز للناشئات، وبطولة الاتحاد للفتيات؛ ما يعكس التطور التنظيمي والفني المتنامي في القطاع النسائي تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وثمّن الاتحاد السعودي لكرة القدم ثقة الاتحاد الآسيوي في منح المملكة حق استضافة التصفيات، معتبرًا ذلك امتدادًا لدور المملكة الريادي في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مختلف المجالات، لا سيما في كرة القدم التي تشهد نموًا لافتًا على المستويين الفني والتنظيمي.
وأكد الاتحاد أن استضافة التصفيات تمثل فرصة مثالية لصقل مهارات اللاعبات في الفئات السنية، وتعزيز التواجد القاري للمنتخبات النسائية السعودية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء جيل رياضي طموح قادر على تحقيق التميز إقليميًا وعالميًا.