الاثنين.. السعودية تحتضن تصفيات كأس آسيا للناشئات تحت 17 عامًا

وثمّن الاتحاد السعودي لكرة القدم ثقة الاتحاد الآسيوي في منح المملكة حق استضافة التصفيات، معتبرًا ذلك امتدادًا لدور المملكة الريادي في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مختلف المجالات، لا سيما في كرة القدم التي تشهد نموًا لافتًا على المستويين الفني والتنظيمي.