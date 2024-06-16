14 لاعبًا من "دوري روشن" في المونديال المصغر.. حضور قوي بنهائيات ألمانيا

تشهد منافساتُ اليورو حضورًا لافتًا لنجوم الدوري السعودي؛ إذ يشارك في النهائيات 14 لاعبًا من دوري روشن، على رأسهم قائد النصر "كريستيانو رونالدو"، ونجم الهلال "ميتروفيتش".
ويتقدّم دوري روشن السعودي بعدد اللاعبين المشاركين في اليورو على الدوري البرتغالي، الذي يشارك باثني عشر لاعبًا، والدوري البلجيكي الذي يُمثله أحد عشر لاعبًا، ثم الدوري الاسكتلندي الذي يحضر في النهائيات بثمانية لاعبين.
ويقول الإعلامي والناقد عيسى الحكمي، خلال مداخلته لبرنامج "هجمة مرتدة" على "سكاي نيوز عربية": تعد بطولة يورو 2024 التي تمتد لمدة 30 يومًا، كأس عالم مصغرة تتطلب قوة بدنية ولياقة عالية وأفكارًا تكتيكية مبتكرة، بالإضافة إلى دماء شابة.
ويضيف: وجود 14 لاعبًا في بطولة اليورو يُعدُّ دليلًا قويًّا على أن الدوري السعودي ليس وجهة للاعتزال، ولا بد من الإشارة إلى أن يتواجد هؤلاء اللاعبون الأربعة عشر في واحدة من أقوى البطولات على مستوى العالم؛ حيث تعتبر البطولة الأوروبية "اليورو" ثاني أقوى منافسة دولية بعد كأس العالم.
وتعد مشاركة اللاعبين في المنتخبات الوطنية في الدوري الأوروبي دليلًا بارزًا على قدراتهم المتميزة، وعلى الدور الذي لعبه الدوري السعودي في تعزيز وإظهار مواهبهم الفريدة؛ حيث أصبح الدوري السعودي وجهة جاذبة للأسماء اللامعة في عالم الرياضة.
ويتابع الحكمي: يبدو أن المشاركة في البطولات الأوروبية ستلعب دورًا محوريًّا وأساسيًّا في تعزيز الحضور وزيادة فرص نجاح المفاوضات السعودية، بما يتخطّى تأثير اللاعبين ووكلاء الأعمال التقليدي، وشهدت الأندية السعودية تعيين عدد من المديرين الرياضيين الجدد، وكان آخرهم الإسباني "فيرناندو هييرو" لنادي النصر.
وفق تقرير نشره اليوم موقع "سكاي نيوز عربية": يشارك المديرون الجدد حاليًّا في متابعة بطولة اليورو لاستكشاف المواهب الجديدة؛ وفقًا لتقارير الصحافة العالمية والمصادر الإخبارية المحلية، فقد تم تحديد بعض الأسماء المحتملة للانضمام إلى الدوري السعودي مبكرًا.
ويطمح الدوري السعودي إلى تعزيز مكانته من خلال استقطاب النجوم البارزين بفضل احترافيتهم العالية، ومع ذلك ليس الاعتماد على اللاعبين المميزين فقط هو مفتاح النجاح؛ إذ يتطلب الأمر أيضًا وجود إدارة واعية ومحترفة لقيادة هؤلاء النجوم بكفاءة.