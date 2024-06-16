14 لاعبًا من "دوري روشن" في المونديال المصغر.. حضور قوي بنهائيات ألمانيا

ويضيف: وجود 14 لاعبًا في بطولة اليورو يُعدُّ دليلًا قويًّا على أن الدوري السعودي ليس وجهة للاعتزال، ولا بد من الإشارة إلى أن يتواجد هؤلاء اللاعبون الأربعة عشر في واحدة من أقوى البطولات على مستوى العالم؛ حيث تعتبر البطولة الأوروبية "اليورو" ثاني أقوى منافسة دولية بعد كأس العالم.