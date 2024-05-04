عبر بوابة الاتحاد.. الهلال بطلاً لكأس وزارة الرياضة لكرة السلة

توَّج رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، الدكتور غسان طاشكندي، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة المدينة المنورة حاتم بن يوسف أبو سلامة، فريق الهلال ببطولة كأس وزارة الرياضة لكرة السلة؛ وذلك بعد فوزه اليوم السبت على نظيره الاتحاد 84 -90 في اللقاء الذي أقيم على صالة وزارة الرياضة بالمدينة المنورة.
وكان الربع الأول قد انتهى لصالح فريق الهلال بنتيجة 21-30، والربعان الثاني والثالث لصالح الهلال بنتيجة 46-48، 62-76، واستكمل فريق الهلال الربع الرابع بنتيجة 84-90 نقطة؛ ليُتوج باللقب.
وأشاد رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة بمستوى الفريقين الفني في المباراة، الذي يؤكد التطور الكبير لكرة السلة السعودية، مهنئًا الهلال بتحقيق بطولة كأس وزارة الرياضة، ونادي الاتحاد لتحقيقه المركز الثاني، ومتمنيًا لجميع الأندية التوفيق في المشاركات القادمة.