عبر بوابة الاتحاد.. الهلال بطلاً لكأس وزارة الرياضة لكرة السلة

توَّج رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، الدكتور غسان طاشكندي، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة المدينة المنورة حاتم بن يوسف أبو سلامة، فريق الهلال ببطولة كأس وزارة الرياضة لكرة السلة؛ وذلك بعد فوزه اليوم السبت على نظيره الاتحاد 84 -90 في اللقاء الذي أقيم على صالة وزارة الرياضة بالمدينة المنورة.