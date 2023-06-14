الاتحاد ينافس الأهلي على التعاقد مع الجزائري رياض محرز

كشف الصحفي الفرنسي "روماين مولينا" عن رغبة نادي الاتحاد في التعاقد مع الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الموسم الجديد.
وكتب الصحفي الفرنسي عبر حسابه الشخصي في "تويتر": أن الاتحاد يأمل في إنهاء صفقة محرز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ لتدعيم صفوف الفريق.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية أن الأهلى يستهدف التعاقد مع اللاعب الجزائري؛ حيث سيقدم له راتبًا يزيد على 30 مليون دولار سنويًّا.
وكان مانشستر سيتي قد جدد في صيف موسم 2022، عقد رياض محرز، الذي انضمّ إليه في 2018، لمدة 3 مواسم أخرى، لينتهي عقده في 2025.