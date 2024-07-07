أندية دوري روشن تواصل جهودها للتعاقد مع النجم البرازيلي كاسيميرو

وذكر الصحفي الإيطالي الحبير في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو أن أندية الدوري السعودي للمحترفين لا تزال على اتصال مع معسكره لمناقشة الشروط، كما ورد في أبريل ومايو.