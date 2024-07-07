أندية دوري روشن تواصل جهودها للتعاقد مع النجم البرازيلي كاسيميرو

تواصل الأندية السعودية مساعيها للتعاقد مع البرازيلي كاسيميرو، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكر الصحفي الإيطالي الحبير في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو أن أندية الدوري السعودي للمحترفين لا تزال على اتصال مع معسكره لمناقشة الشروط، كما ورد في أبريل ومايو.
وقال الصحفي الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" عبر حسابه الشخصي على منصة (أكس): "يظل خروج كاسيميرو من مانشستر يونايتد احتمالاً ملموساً لهذا الصيف.
وأضاف: "مانشستر يونايتد منفتح على السماح له بالمغادرة من أجل جلب لاعب خط وسط جديد".
ويرغب كاسيميرو في الرحيل عن يونايتد قبل بداية الموسم الجديد، بعدما أمضى موسمين بقميص الشياطين الحمر، عقب رحيله عن ريال مدريد.
وكانت شبكة "سكاي سبورتس" قد أشارت في وقت مضى إلى أن اللاعب صاحب الـ32 عاماً لا يزال يحظى باهتمام الأندية السعودية بالفترة الحالية.
وسبق أن ارتبط اسم كاسيميرو بالانتقال للدوري السعودي، وبالأخص إلى نادي النصر، من أجل اللعب إلى جوار زميله السابق في الريال كريستيانو رونالدو.