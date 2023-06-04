وجهة ميسي الجديدة ما زالت غير واضحة.. الهلال السعودي أو إنتر ميامي الأمريكي؟!

ذكرت تقارير إسبانية اليوم، أن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لا يزال غير واضح، بعد الكشف عن عرض آخر جادٍّ من نادي إنتر ميامي الأمريكي للتوقيع مع اللاعب لمدة 3 سنوات، إلى جانب عرض نادي الهلال السعودي.