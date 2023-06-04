وجهة ميسي الجديدة ما زالت غير واضحة.. الهلال السعودي أو إنتر ميامي الأمريكي؟!

ذكرت تقارير إسبانية اليوم، أن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لا يزال غير واضح، بعد الكشف عن عرض آخر جادٍّ من نادي إنتر ميامي الأمريكي للتوقيع مع اللاعب لمدة 3 سنوات، إلى جانب عرض نادي الهلال السعودي.
وتسارعت الأحداث في ملف الفريق الجديد للاعب الأرجنتيني؛ وذلك بعد مشاركته في آخر مباراة له مع فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي يوم أمس السبت، وينتهي عقد ميسي معه نهاية الشهر الجاري.
بينما صرّح مسؤولو نادي برشلونة بأن العقبات المالية تمنعهم من إعادة التوقيع مع اللاعب؛ لذلك لن يعود إلى الفريق بعد أن تناقلت تقارير صحفية في وقت سابق من الأسبوع الماضي، رغبة النادي الإسباني في ضم النجم الأرجنتيني.
ولا توجد أي عقبات في طريق النجم الأرجنتيني ميسي نحو السعودية أو الولايات المتحدة، ويُتَوقع أن يتم الإعلان عن وجهته الجديدة خلال الأسبوع الجاري.