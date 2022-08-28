في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.. "أخضر السلة" يواجه الفلبين

وأكد مدرب الأخضر محمد الكرداني جاهزية الفريق لخوض اللقاء وتحقيق الفوز، وقال: "ندرك جيدًا قوة المنتخب الفلبيني الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره، وكذلك صعوبة التصفيات؛ في ظل وجود منتخبات لها مشاركات سابقة في كأس العالم، ولها خبرة طويلة على المستوى القاري".