قفز السعودية.. جان فيرميرين بطلاً للشوط المؤهل لكأس العالم 2026

تُوّج الفارس البلجيكي جان فيرميرين بلقب شوط النقاط المؤهل لكأس العالم 2026 في ولاية تكساس الأمريكية، وذلك في ختام منافسات اليوم الثاني من الأسبوع الثاني للنسخة الخامسة من بطولة "قفز السعودية" لقفز الحواجز، التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية بمقر البطولة في الجنادرية، وبجوائز مالية تتجاوز 5 ملايين ريال، وبمشاركة 193 فارسًا وفارسة من 19 دولة.
وظفر الفارس البلجيكي بالمركز الأول بعد أن قطع الشوط بزمن بلغ 43.51 ثانية، فيما حل الفارس السعودي خالد المبطي ثانيًا بزمن 43.96 ثانية، وجاء الفارس السعودي عبدالرحمن الراجحي ثالثًا بزمن 45.37 ثانية. وتُوّج الأبطال الأستاذ سلطان العاصمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية.
كما حسم الفارس البريطاني تشاد فيلوز لقب الشوط الثالث "السرعة ضد الزمن" لفئة الخمس نجوم بارتفاع 1.45 متر، بزمن بلغ 62.89 ثانية، وجاء الفارس الأردني سعيد العابورة ثانيًا بزمن 66.81 ثانية، فيما حلّ مواطنه نصوح كيالي ثالثًا بزمن 70.02 ثانية.
وانطلقت منافسات اليوم الثاني بالشوط الصغير لفئة النجمة الواحدة بارتفاع 1.10 متر، حيث نال الفارس السعودي محمد زويلة المركز الأول بزمن 22.04 ثانية، تلاه الفارس السعودي حسن آل هادي بزمن 22.33 ثانية، ثم الفارس السعودي محمد عقيل ثالثًا بزمن 22.62 ثانية.
وفي الشوط المتوسط لفئة النجمة الواحدة بارتفاع 1.25 متر، حلّ أولًا الفارس السعودي مازن اليوسف بزمن 20.90 ثانية، تلاه الفارس الإيطالي إيمانويلي جاوديانو بزمن 21.52 ثانية، ثم الفارس الألماني ديفيد وِيل بزمن 22.01 ثانية.