قفز السعودية.. جان فيرميرين بطلاً للشوط المؤهل لكأس العالم 2026

تُوّج الفارس البلجيكي جان فيرميرين بلقب شوط النقاط المؤهل لكأس العالم 2026 في ولاية تكساس الأمريكية، وذلك في ختام منافسات اليوم الثاني من الأسبوع الثاني للنسخة الخامسة من بطولة "قفز السعودية" لقفز الحواجز، التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية بمقر البطولة في الجنادرية، وبجوائز مالية تتجاوز 5 ملايين ريال، وبمشاركة 193 فارسًا وفارسة من 19 دولة.