بمشاركة أبرز اللاعبات "عالمياً".. الرياض تحتضن بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف

وتنضم كذلك للمشاركات في البطولة النجمة التايلاندية الناشئة، تريشات تشينجلاب، بعد ترسيخ اسمها على LET في موسمها الأول في جولة العام الماضي. وستتحدى بطلة السباق إلى كوستا ديل سول وصاعدة العام 2023 أفضل لاعبة في العالم في أول حدث لها في أرامكو السعودية للسيدات الدولية.