بقيادة "سلمان بن سلطان".. تتويج "كازا الرياض" بلقب الكأس الفضية للبولو

من جهته هنأ عمرو زيدان، رئيس الاتحاد السعودي للبولو، الفائز بلقب بطولة الكأس الفضية للبولو، وقال: تعتبر بطولة الكأس الفضية للبولو، أولى بطولات الموسم، وشهدت أداءً فنياً جيداً، وتنافسًا قويًا، يدل على استعداد الفرق للموسم، وأوضح زيدان أن هناك 6 مسابقات محلية في الموسم الحالي، ستعزز من الأداء الفني والاستعداد للمشاركات الخارجية للمنتخب السعودي، متمنيًا التوفيق لجميع الفرق.