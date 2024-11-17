بقيادة "سلمان بن سلطان".. تتويج "كازا الرياض" بلقب الكأس الفضية للبولو

توّج عمرو زيدان ،رئيس الاتحاد السعودي للبولو، فريق كازا الرياض للبولو، بلقب بطولة الكأس الفضية للبولو، في نسختها الثالثة، بعد فوزه على طويق بنتيجة 5/4، في المباراة النهائية التي أقيمت بميدان البولو في منتج نوفا للفروسية "غرب مدينة الرياض"، بحضور عضوي مجلس الإدارة فهد أبونيان وخالد العجمي.
وتسلم الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان قائد فريق كازا الرياض، كأس البطولة، والميداليات الذهبية، ومثّل الفريق إبراهيم الحربي وسلمان بن هيف، ومحمد نافيد.
وحصل فريق تمام على المركز الثاني، حيث مثّله هاشم العلوي وعبدالمحسن الحكيروفيصل أبونيان والأرجنتيني مارسلو انتونيو، فيما نال فريق طويق المركز الثالث، والذي مثّله خالد بن معمر ومضر الزعبي وعاصف شاه والبريطاني جورج أمرو.
من جهته هنأ عمرو زيدان، رئيس الاتحاد السعودي للبولو، الفائز بلقب بطولة الكأس الفضية للبولو، وقال: تعتبر بطولة الكأس الفضية للبولو، أولى بطولات الموسم، وشهدت أداءً فنياً جيداً، وتنافسًا قويًا، يدل على استعداد الفرق للموسم، وأوضح زيدان أن هناك 6 مسابقات محلية في الموسم الحالي، ستعزز من الأداء الفني والاستعداد للمشاركات الخارجية للمنتخب السعودي، متمنيًا التوفيق لجميع الفرق.