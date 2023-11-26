الرياض تستضيف عمومية اتحاد التضامن الإسلامي غدًا الاثنين

ويناقش الاجتماع، محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، وتقرير الأمانة العامة عن الفترة مارس – نوفمبر 2023م، والتقارير المالية والإدارية، وتعديلات النظام الأساسي، وتمديد فترة مجلس الإدارة، واستضافة دورتي ألعاب التضامن الإسلامي، السادسة 2025م، والسابعة 2029م، والخطة الاستراتيجية للاتحاد.