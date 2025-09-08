قبل إغلاق الميركاتو الصيفي.. الاتحاد يجدد اهتمامه بمدافع سبورتينغ لشبونة

ووفق صحيفة "A Bola" البرتغالية، فإن إيناسيو يُعد الخيار الأنسب لتدعيم صفوف الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين، مشيرة إلى أن اللاعب يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده تصل قيمته إلى نحو 60 مليون يورو، فيما تستعد إدارة النادي السعودي لتقديم عرض قريب من هذا الرقم.