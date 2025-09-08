قبل إغلاق الميركاتو الصيفي.. الاتحاد يجدد اهتمامه بمدافع سبورتينغ لشبونة

عاود مسؤولو نادي الاتحاد السعودي اهتمامهم مجددًا بالتعاقد مع غونسالو إيناسيو، مدافع سبورتينغ لشبونة البرتغالي، حيث يستعدون لتقديم عرض ضخم قبل إغلاق باب الانتقالات يوم الأربعاء المقبل.
ووفق صحيفة "A Bola" البرتغالية، فإن إيناسيو يُعد الخيار الأنسب لتدعيم صفوف الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين، مشيرة إلى أن اللاعب يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده تصل قيمته إلى نحو 60 مليون يورو، فيما تستعد إدارة النادي السعودي لتقديم عرض قريب من هذا الرقم.
وسبق أن ارتبط اسم المدافع البرتغالي بالاتحاد والنصر خلال الصيف الجاري، حيث قدما عرضين بقيمة 40 مليون يورو و5 ملايين يورو على التوالي، لكن إدارة سبورتينغ رفضت التفريط في خدماته.
وأضافت الصحيفة أن النادي البرتغالي لا يزال متمسكًا بموقفه الرافض لبيع أي من لاعبيه الأساسيين، معتبرًا أن الدولي البرتغالي غير قابل للبيع في الوقت الحالي.