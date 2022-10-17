رياضة

"كريم بنزيما" يُتوَّج بجائزة الكرة الذهبية 2022.. و"كورتوا" أفضل حارس

"ساديو ماني" نال جائزة "سقراطيس" للأعمال الخيرية
كريم بنزيما حاملا الكرة الذهبية
كريم بنزيما حاملا الكرة الذهبية
أحمد سرور
أحمد سرور

تُوِّج مهاجم المنتخب الفرنسي وقائد ريال مدريد، كريم بنزيما، بجائزة الكرة الذهبية 2022 في نسختها الـ66، مساء اليوم الاثنين.

وأُقيم حفل ومراسم التتويج في العاصمة الفرنسية "باريس"، الذي تنظمه مجلة فرانس فوتبول سنويًّا.

وتقدم المجلة الفرنسية جائزتها السنوية لأفضل لاعب في العالم، فيما شهد الحفل إعلان فائزين في بعض الفئات الأخرى.

وجاء تتويج بنزيما بالجائزة لأول مرة في مسيرته نظرًا لمستواه المميز على مدار الموسم الماضي مع ريال مدريد، المتوَّج معه بلقبَي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

الكرة الذهبية للسيدات

حصلت لاعبة برشلونة "أليكسا بوتياس" على جائزة الكرة الذهبية للسيدات 2022 للعام الثاني على التوالي.

جائزة ياشين

جائزة ياشين لأفضل حارس في العالم هذا العالم 2022 تُوِّج بها حارس ريال مدريد (البلجيكي كورتوا).

جائزة كوبا

وللمواهب الشابة فرصة أيضًا في الحفل؛ إذ نال جائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد تحت 21 سنة لاعب برشلونة " قافي ".

جائزة سقراطيس

وحصل على جائزة سقراطيس للملتزمين بالأعمال الخيرية السنغالي "ساديو ماني".

جائزة الهداف

حصل على جائزة "غيرد مولر" لأفضل هداف اللاعب البولندي ولاعب برشلونة الإسباني "ليفاندوفيسكي".

نادي الموسم

وفاز بجائزة نادي الموسم (أفضل فريق) لعام 2022 نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

قافي لاعب نادي برشلونة الإسباني
قافي لاعب نادي برشلونة الإسباني
الاتحاد الدولي لكرة القدم
فيفا
جائزة الكرة الذهبية
نادي ريال مدريد الإسباني
اللاعب كريم بنزيما

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