"كريم بنزيما" يُتوَّج بجائزة الكرة الذهبية 2022.. و"كورتوا" أفضل حارس

تُوِّج مهاجم المنتخب الفرنسي وقائد ريال مدريد، كريم بنزيما، بجائزة الكرة الذهبية 2022 في نسختها الـ66، مساء اليوم الاثنين.
وأُقيم حفل ومراسم التتويج في العاصمة الفرنسية "باريس"، الذي تنظمه مجلة فرانس فوتبول سنويًّا.
وتقدم المجلة الفرنسية جائزتها السنوية لأفضل لاعب في العالم، فيما شهد الحفل إعلان فائزين في بعض الفئات الأخرى.
وجاء تتويج بنزيما بالجائزة لأول مرة في مسيرته نظرًا لمستواه المميز على مدار الموسم الماضي مع ريال مدريد، المتوَّج معه بلقبَي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
حصلت لاعبة برشلونة "أليكسا بوتياس" على جائزة الكرة الذهبية للسيدات 2022 للعام الثاني على التوالي.
جائزة ياشين لأفضل حارس في العالم هذا العالم 2022 تُوِّج بها حارس ريال مدريد (البلجيكي كورتوا).
وللمواهب الشابة فرصة أيضًا في الحفل؛ إذ نال جائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد تحت 21 سنة لاعب برشلونة " قافي ".
وحصل على جائزة سقراطيس للملتزمين بالأعمال الخيرية السنغالي "ساديو ماني".
حصل على جائزة "غيرد مولر" لأفضل هداف اللاعب البولندي ولاعب برشلونة الإسباني "ليفاندوفيسكي".
وفاز بجائزة نادي الموسم (أفضل فريق) لعام 2022 نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.