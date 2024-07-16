تقارير: النصر يحسم صفقة الحارس البرازيلي "بينتو"

أفادت تقارير صحفية بأن نادي النصر حسم صفقة البرازيلي "بينتو" حارس نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي بشكل رسمي؛ وذلك من أجل تدعيم مركز حراسة مرمى الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة غلوبو الفرنسية: "فإن نادي أتلتيكو باراناينسي وافق على بيع بينتو حارس الفريق إلى النصر السعودي، مقابل 18 مليون يورو".
وقال الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "النصر توصل إلى اتفاق مع بينتو تم التأكيد".
وأشار خبير سوق الانتقالات إلى أن نادي النصر بعد ترك المفاوضات مع إيدرسون وأليسون مع حارسي مانشستر سيتي وليفربول، قام بتسريع الأمور مع حارس مرمى برازيلي آخر هو بينتو.
وأوضح الصحفي الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت"، أن الحارس البرازيلي بينتو قام بالفعل بتسوية كل شيء مع ناديه أتلتيكو باراناينسي".
من جانبه ذكر الخبير في سوق الانتقالات الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"، أن المفاوضات بين النصر ومانشستر سيتي بشأن إيدرسون، متوقفة حاليًّا بعد رفض عرض النصر المقدر بـ30 مليونًا؛ حيث طالب مسؤول مانشستر سيتي بـ60 مليون يورو.
وأشار إلى أن البرازيلي بينتو حارس مرمى أتلتيكو بارانينسي، بات أحد الأسماء الرئيسية الآن في القائمة المختصرة للنصر. المحادثات جارية.
ويأتي التعاقد النصر مع الحارس البرازيلي بينتو؛ وذلك من أجل تعويض رحيل الثنائي دافيد أوسبينا، بالإضافة إلى زميله وليد عبدالله، بعد انتهاء عقديهما مع النادي.