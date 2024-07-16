تقارير: النصر يحسم صفقة الحارس البرازيلي "بينتو"

من جانبه ذكر الخبير في سوق الانتقالات الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"، أن المفاوضات بين النصر ومانشستر سيتي بشأن إيدرسون، متوقفة حاليًّا بعد رفض عرض النصر المقدر بـ30 مليونًا؛ حيث طالب مسؤول مانشستر سيتي بـ60 مليون يورو.