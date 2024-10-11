ألعاب السعودية الثالثة: "عطية" و"جون" أبطال ذهب الجولف

توج الأمير خالد بن الوليد بن طلال، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع؛ الفائزين في منافسات الجولف التي اختتمت اليوم الجمعة في ميدان ديراب الريفي للجولف لفئتَي الرجال والنساء، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال محمد جالود.
وانتزع خالد عطية الميدالية الذهبية "الرجال"، ونال فيصل السلهب الميدالية الفضية، وذهبت الميدالية البرونزية لصاحب المركز الثالث جوهان فان.
وفي فئة السيدات توّجت "جون بون كيم" بالميدالية الذهبية، ونالت "لجين خليل" الميدالية الفضية، وحصلت "إيما تولي" على المركز الثالث والميدالية البرونزية.