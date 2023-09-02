غدًا.. الرياض تستضيف أكبرَ بطولة عالمية لرفع الأثقال منذ 118 عامًا
تنطلق غدًا الأحد في الرياض "بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار"، والتي ستستمرّ خلال الفترة من 3 إلى 17 سبتمبر الجاري.
وتُعدُّ هذه البطولة المؤهّلة لأولمبياد باريس 2024، وتُعقَد في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بمشاركة أكثر من 2500 رياضي ما بين لاعبين وكوادر فنية وإدارية ورياضية يمثّلون 170 دولة.
وتُعتبر هذه البطولةُ أكبرَ حدث ينظّمه الاتحاد الدولي لرفع الأثقال منذ تأسيسه عام 1905؛ حيث تشكّل المشاركة فيها إجبارية؛ كونها المحطّة الأهمّ للتأهّل إلى أولمبياد باريس 2024، وعدمُ المشاركة فيها يعني عدمَ الاشتراك في الأولمبياد الباريسي المقبل.
وتم تجهيز صالة البطولة بأحدث المعدّات الرياضية، وتعيين كوادر فنية وإدارية مؤهّلة لضمان نجاح المنافسات، وستشهد منافسات قوية وتحدّيات كبيرة؛ حيث يسعى الرياضيون لتحقيق أداء مميّز وتحطيم الأرقام القياسية.