غدًا.. الرياض تستضيف أكبرَ بطولة عالمية لرفع الأثقال منذ 118 عامًا

وتُعتبر هذه البطولةُ أكبرَ حدث ينظّمه الاتحاد الدولي لرفع الأثقال منذ تأسيسه عام 1905؛ حيث تشكّل المشاركة فيها إجبارية؛ كونها المحطّة الأهمّ للتأهّل إلى أولمبياد باريس 2024، وعدمُ المشاركة فيها يعني عدمَ الاشتراك في الأولمبياد الباريسي المقبل.