الفتح يخسر أول مباراة ودية أمام فاراجدين الكرواتي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح أولى مبارياته الودية أمام نادي فارازدين الكرواتي وذلك خلال معسكره الإعدادي في سلوفينيا، حيث انتهت المباراة بفوز الفريق الكرواتي بثلاثة أهداف دون مقابل.
وسجل الفريق الكرواتي الهدف الأول في الدقيقة 28 من عمر المباراة، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 68. وجاء الهدف الثالث والأخير في الدقيقة 87، ليختتم بذلك المباراة.
وفي إطار سعيه لمنح الفرصة لجميع لاعبي الفريق بالمشاركة في المباراة، قام المدير الفني لنادي الفتح، سلافن بيليتش، بإجراء عدد من التبديلات على مدار الشوطين.
وتهدف هذه المناورات الودية إلى رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للفريق قبل انطلاق المنافسات الرسمية في الموسم المقبل.