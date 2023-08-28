بحضور " المسحل ".. الإيطالي "مانشيني" يوقع عقد قيادة الأخضر حتى 2027

وقع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، اليوم الاثنين، مع الإيطالي ""روبرتو مانشيني" لقيادة الدفة الفنية للمنتخب السعودي حتى 2027، وجرت مراسم التوقيع والتقديم في العاصمة الرياض وسط حضور وسائل الإعلام.
ويمتلك "روبرتو مانشيني" صاحب "58" عاماً سجلاً تدريبياً حافلاً بالنجاحات، فمحطته الأخيرة كانت برفقة الآزوري منتخب إيطاليا الذي قاده للتتويج بلقب بطولة أمم أوربا 2020 لأول مرة منذ عام 1968، فضلاً عن تحقيقه للمركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية 2021 و2023.
فيما كانت البداية برفقة فريق فيورنتينا الإيطالي الذي قاده للتويج بكأس إيطاليا 2001 - 2002، ليتوج باللقب نفسه برفقة فريق لاتسيو الإيطالي في موسم 2003 - 2004، كما قاد فريق إنتر ميلان الإيطالي للتويج بالدوري الإيطالي 3 مرات متتالية 2006، 2007، 2008، كما توج معه بكأس إيطاليا مرتين وكأس السوبر الإيطالي مرتين. بعد تجربته الرائعة مع إنتر ميلان الإيطالي دخل روبيرتو مانشيني تحدياً جديداً حيث تولى تدريب مانشستر سيتي الإنجليزي عام 2009 ليكون فريقاً مميزاً قاده للتتويج بالدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 44 عاماً، وذلك في موسم 2011-2012، كما توج مع السيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي 2011 والدرع الخيرية 2012.
وفي تجربة قصيرة قاد مانشيني نادي غلطة سراي التركي موسماً واحداً فقط قاده للتتويج بكأس تركيا.
وسيتولى "روبرتو مانشيني" قيادة الصقور الخضر ابتداءً من المعسكر الإعدادي القادم الذي سيقام في مدينة نيوكاسل الانجليزية، خلال فترة أيام الفيفا الدولية لشهر سبتمبر المقبل، وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي استعداداً لمنافسات كأس آسيا 2023 التي سيقام في دولة قطر في شهر يناير المقبل.
ومن المقرر أن يخوض "الأخضر" خلال معسكره في الفترة من 3 سبتمبر وحتى 12 سبتمبر مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كوستاريكا في الثامن من سبتمبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب كوريا في الثاني عشر من سبتمبر، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على "ملعب سانت جيمس بارك" الملعب الخاص بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.
وفي حديث خاص لـ"روبرتو مانشيني" بعد توقيعه للمنتخب السعودي قال: "يشرفني التوقيع مع المنتخب السعودي مدرباً فنياً، فهذه فرصة عظيمة بالنسبة لي لتجربة كرة القدم في بلدٍ جديد، خاصة مع تزايد شعبية كرة القدم في قارة آسيا، مما يؤكد بأن ثقافة كرة القدم الشغوفة في المملكة العربية السعودية والجودة الجوهرية للاعبين السعوديين هي مكونات حاسمة للنجاح، وأن وجود أفضل اللاعبين في الدوري السعودي للمحترفين يشير إلى إمكانات النمو في مشهد كرة القدم السعودية".
وأضاف "مانشيني": "العالم كله يدرك الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها المنتخب السعودي خلال أدائه المتميز في كأس العالم 2023، والتي تركت بصماتها على الساحة العالمية".
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل عن سعادته بالتعاقد مع الإيطالي "روبرتو مانشيني" وقال: "يسعدنا أن نرحب بروبرتو مانشيني لقيادة الصقور الخضر، صاحب الخبرة والسجل الحافل على مستوى الأندية وعلى المستوى الدولي، ويمثل ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا في كرة القدم الدولية". وأضاف المسحل قائلاً: " روبرتو مانشيني يؤمن بأهمية كرة القدم السعودية ورغبتنا في تطوير أفضل اللاعبين القادرين على المنافسة والارتقاء بهم إلى آفاق جديدة على الساحة العالمية بما في ذلك كأس آسيا 2023 في قطر والتأهل لكأس العالم 2026".
وأكد المسحل بأن رحلة التطوير مستمرة وقال: "الطاقة والتفاؤل والنمو التي تتمتع به كرة القدم السعودية على جميع المستويات نستمدها من رؤية بلادنا، ولقد تركت فرقنا للرجال والسيدات والشباب بصماتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وقارة آسيا، وسنواصل الاستثمار على كافة المستويات في رحلتنا للتنافس مع الأفضل في العالم داخل وخارج الملعب".