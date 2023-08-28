بحضور " المسحل ".. الإيطالي "مانشيني" يوقع عقد قيادة الأخضر حتى 2027

فيما كانت البداية برفقة فريق فيورنتينا الإيطالي الذي قاده للتويج بكأس إيطاليا 2001 - 2002، ليتوج باللقب نفسه برفقة فريق لاتسيو الإيطالي في موسم 2003 - 2004، كما قاد فريق إنتر ميلان الإيطالي للتويج بالدوري الإيطالي 3 مرات متتالية 2006، 2007، 2008، كما توج معه بكأس إيطاليا مرتين وكأس السوبر الإيطالي مرتين. بعد تجربته الرائعة مع إنتر ميلان الإيطالي دخل روبيرتو مانشيني تحدياً جديداً حيث تولى تدريب مانشستر سيتي الإنجليزي عام 2009 ليكون فريقاً مميزاً قاده للتتويج بالدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 44 عاماً، وذلك في موسم 2011-2012، كما توج مع السيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي 2011 والدرع الخيرية 2012.