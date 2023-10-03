دوري أبطال آسيا: الهلال يقسو على ناساجي الإيراني بثلاثية ويعتلي الصدارة

حقق فريق الهلال الأول لكرة القدم فوزاً كبيراً خارج ملعبه بتغلبه على مضيفه ناساجي مازانداران الإيراني بثلاثة أهداف دون رد يوم الثلاثاء على ملعب آزادي في طهران، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2023-2024.