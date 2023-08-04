عبر نزال "أشرس رجل في العالم".. الأسطورة "تايسون" يعود إلى حلبة الملاكمة في الرياض

وأبدى البطلان المشاركان حماسًا كبيرًا للمشاركة؛ فقد أعلن البطل العالمي تايسون فيوري التحدي بقوله: "بمجرد أن يرن الجرس ستنهال اللكمات كالقنابل. من المفترض أن يكون هذا الرجل هو أقوى ملاكم في العالم، ولكن دعونا نرى كيف يتفاعل عندما يلكمه ملك الغجر. إنني متحمس لأكون تحت الأضواء مرة أخرى. أتطلع إلى أن أثبت للعالم أن (ملك الغجر) هو أعظم مقاتل في جيله، وذلك في معركة ملحمية مع مقاتل آخر محترف. بدا فرانسيس شرسًا عندما قفز في الحلبة بعد معركة وايت (Whyte)، لكن لا يوجد أحد أقوى مني، وسترون جميعًا ذلك بطريقة مدمرة في 28 أكتوبر. ستكون معركة التاريخ.. كونوا على أهبة الاستعداد".