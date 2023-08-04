عبر نزال "أشرس رجل في العالم".. الأسطورة "تايسون" يعود إلى حلبة الملاكمة في الرياض

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ مفاجأة كبيرة بعودة أسطورة الملاكمة الأمريكي مايك تايسون إلى الحلبة مرة أخرى، ولكن هذه المرة من موقع المدرب، وذلك في النزال الأسطوري (أشرس رجل على وجه الأرض) بين بطلَي الوزن الثقيل تايسون فيوري وفرانسيس أنجانو، المزمع أن يجرى يوم 28 أكتوبر المقبل تزامنًا مع افتتاح النسخة الرابعة من موسم الرياض.
وكتب "آل الشيخ" باللغة الإنجليزية على حسابه في منصة إكس "تويتر سابقًا": "لقد أخبرتكم في وقت سابق أن هناك مفاجأة في طريقها إلينا. الرائع مايك تايسون سيقوم بتدريب فرانسيس إنجانو، ويدعمه في مواجهته مع تايسون فيوري؛ لمعرفة هوية (أشرس رجل على وجه الأرض)".
وسيستخدم أسطورة الملاكمة الحية مايك تايسون، المعروف بأنه أحد أعظم الملاكمين عبر العصور، خبراته الممتدة لأكثر من 20 عامًا في حلبة الملاكمة للوزن الثقيل؛ لمساعدة الملاكم الكاميروني فرانسيس إنجانو على الفوز بالنزال الضخم في العاصمة السعودية الرياض.
وعلّق مايك تايسون على إعلان مساندته وتدريبه الملاكم الكاميروني عبر حسابه بـ"إنستجرام" قائلاً: "أتشرف بالعمل مع البطل فرانسيس إنجانو. إنه مثال ساطع على الشخص الذي أخذ محنته، وجعلها لصالحه".
وشارك "إنجانو" تغريدة رئيس الهيئة العامة للترفيه، وعلق قائلاً: "متحمس للحصول على بعض النصائح من الأفضل"، وذلك في إشارة إلى "تايسون".
وسيُجرَى النزال الأقوى، الذي يعد أحد أهم مباريات الملاكمة على الإطلاق، في حلبة ملاكمة وفقًا لقواعد أنظمة الملاكمة القياسية، بتحكيم ثلاثة حكام باتباع نظام النقاط العشر، وذلك في العاصمة الرياض، كبرى مدن المملكة العربية السعودية.
وأبدى البطلان المشاركان حماسًا كبيرًا للمشاركة؛ فقد أعلن البطل العالمي تايسون فيوري التحدي بقوله: "بمجرد أن يرن الجرس ستنهال اللكمات كالقنابل. من المفترض أن يكون هذا الرجل هو أقوى ملاكم في العالم، ولكن دعونا نرى كيف يتفاعل عندما يلكمه ملك الغجر. إنني متحمس لأكون تحت الأضواء مرة أخرى. أتطلع إلى أن أثبت للعالم أن (ملك الغجر) هو أعظم مقاتل في جيله، وذلك في معركة ملحمية مع مقاتل آخر محترف. بدا فرانسيس شرسًا عندما قفز في الحلبة بعد معركة وايت (Whyte)، لكن لا يوجد أحد أقوى مني، وسترون جميعًا ذلك بطريقة مدمرة في 28 أكتوبر. ستكون معركة التاريخ.. كونوا على أهبة الاستعداد".
فيما قال البطل العالمي فرانسيس إنجانو: "كنت أنتظر لقاء تايسون في الحلبة على مدى السنوات الثلاث الماضية. كان حلمي دائمًا هو الملاكمة، وملاكمة الأفضل. بعد أن أصبحت بطل فنون القتال المختلطة (MMA) للوزن الثقيل بجدارة هذه هي فرصتي لتحقيق هذا الحلم، وترسيخ مكاني كأشرس رجل على وجه الأرض. أود أن أشكر موسم الرياض وفريقي في (3Point0 Labs) للمساعدة في تنظيم هذا الحدث. كل ما سأقوله لتايسون الآن هو أنه من الأفضل أن يرقص في تلك الحلبة لأنني إذا لمسته فسوف يسقط مغشيًا عليه".
تجدر الإشارة إلى أن عاصمة المملكة العربية السعودية (الرياض) تحتضن حدى كبرى الفعاليات الترفيهية في العالم كل عام خلال فصل الشتاء. ومنذ انطلاق موسم الرياض في عام 2019 استقبل المهرجان الزوار من جميع أنحاء العالم لتجربة الآلاف من الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية وتجارب تناول الطعام، وغيرها من الفعاليات الثقافية الفريدة. فيما سيبدأ موسم الرياض في عام 2023 يوم السبت 28 أكتوبر بحفل افتتاح مذهل وملاكمة تاريخية بين تايسون فيوري وفرانسيس إنجانو.