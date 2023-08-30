كأس الملك فيصل ..7 كؤوس بأمسية واحدة.. نخبة الجياد تتنافس للفوز في الحفل 39

وفي شوط كأس الأمير عبد الله الفيصل، تتنافس 10 رؤوس، بينها فرس واحدة، على مسافة 2000 متر مفتوح الدرجات بعمر 4 سنوات فأكثر. ويُقام الشوط المصنف دوليًا، قبل شوط كأس الملك فيصل مباشرة، ومن بين المرشحين للفوز به الجواد "نجيب الزمان"، المملوك لإسطبل صفوة العاديات، الذي حسم الشوط التحضيري للكأس في 8 يوليو الماضي مع خياله لويس موراليس.