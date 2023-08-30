كأس الملك فيصل ..7 كؤوس بأمسية واحدة.. نخبة الجياد تتنافس للفوز في الحفل 39

بينما يترقّب عشّاق رياضة سباقات الخيل، انطلاق مهرجان كأس الملك فيصل بن عبد العزيز، في الحفل الـ39، الحدث الأبرز ضمن موسم سباقات الطائف، الذي ينظّمه نادي سباقات الخيل، على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز في الحوية، تتجه الأنظار صوب الجياد المشاركة والمرشحة لتحقيق الفوز بإحدى الكؤوس.
وتضم سباقات السبت المقبل سبع كؤوس، ويصل مجموع جوائز أشواط الحفل مجتمعة وعددها ثمانية، إلى 4 ملايين و550 ألف ريال، بينها مليون لشوط كأس الملك فيصل، ومثلها لشوط كأس الأمير عبد الله الفيصل، وكلا الشوطين للخيل العربية الأصيلة ومصنف دوليًا.
ويشمل الحفل -الذي ينطلق عصرًا بشوط للخيل المبتدئة- كأس عكاظ بجائزة قدرها 700 ألف ريال، وكؤوس الطائف الأربع، بجائزة قدرها 400 ألف ريال لكلٍ من الشوطين الثاني والثالث، و500 ألف لكلٍ من الشوطين الرابع والخامس.
ويتنافس 11 جوادًا و4 أفراس من نخبة الرؤوس، على كأس الملك فيصل، والتي تُقام في الشوط الثامن الأخير من الحفل، مفتوح الدرجات للإنتاج والمستورد بعمر 3 سنوات، ويمتد على مسافة 1600 متر.
ويعد الجواد "نديم الملوك الخالدية"، المملوك لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، أحد المرشحين للفوزبالشوط، حيث حقق مع خياله عادل الفريدي، صدارة الشوط التحضيري للكأس، الذي أجرِي في 8 يوليو الماضي ضمن الحفل الـ15 من الموسم.
ومن بين المرشحين أيضًا الجياد: "يزمي عذبة" و"فوو ديبين"، المملوكان لإسطبل عذبة للسباقات، و"فيزير"، المملوك الإسطبل أجمل. وسيقود الخيال لويس موراليس "يزميعذبة"، بينما يقود أليكسيس مورينو "فوو دي بين". أما "فيزير" فسيشارك وعلى متنه الخيال كاميلو أوسبينا.
وفي شوط كأس الأمير عبد الله الفيصل، تتنافس 10 رؤوس، بينها فرس واحدة، على مسافة 2000 متر مفتوح الدرجات بعمر 4 سنوات فأكثر. ويُقام الشوط المصنف دوليًا، قبل شوط كأس الملك فيصل مباشرة، ومن بين المرشحين للفوز به الجواد "نجيب الزمان"، المملوك لإسطبل صفوة العاديات، الذي حسم الشوط التحضيري للكأس في 8 يوليو الماضي مع خياله لويس موراليس.
وتزداد المنافسة حماسة بمشاركة الجوادين "عسفان الخالدية".