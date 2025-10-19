في محافظة القطيف.. أخضر الصالات يواجه باكستان ضمن تصفيات كأس آسيا

يواجه المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات نظيره منتخب باكستان، غدًا الاثنين عند الساعة 6:00 مساءً، على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية في محافظة القطيف، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2026 في إندونيسيا.