في محافظة القطيف.. أخضر الصالات يواجه باكستان ضمن تصفيات كأس آسيا

يواجه المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات نظيره منتخب باكستان، غدًا الاثنين عند الساعة 6:00 مساءً، على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية في محافظة القطيف، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2026 في إندونيسيا.
ميدانيًا، أجرى "أخضر الصالات" مساء اليوم الأحد حصةً تدريبية استرجاعية في الصالة الرياضية بمقر إقامة البعثة، تحت إشراف المدير الفني الإسباني أندريو بلازا، وذلك في إطار التحضيرات للمباراة المقبلة.
ويسعى "أخضر الصالات" إلى تحقيق فوزه الثاني بعد انتصاره في الجولة الافتتاحية على منتخب الصين تايبيه بنتيجة 5-0، من أجل ضمان بطاقة التأهل إلى كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2026.
يُذكر أن مجموعة الأخضر تضم منتخبات: السعودية، باكستان، العراق، والصين تايبيه.