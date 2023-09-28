بالفيديو.. حكمٌ مصري يثير الجدلَ بسبب ركلة جزاء رغم تدخل الـVAR!

أثار الحكمُ المصري حمادة القلاوي، الجدلَ بشدّة، عقب عدم احتسابه ركلةَ جزاء واضحة، حتى بعد تدخل الـVAR وإعادة اللقطة أكثر من مرة.
اللقطة جاءت في مباراة "المصري" مع "فاركو" في الدوري المصري؛ حيث كان الهجمة لصالح مهاجم "فاركو" الذي تعرّض للدفع بصورة واضحة من مدافع "المصري".
وعاد حكم المباراة لتقنية الفيديو التي أوضحت بشدة تعرّض المهاجم للدفع، وبينما يستعدّ الجميع لاحتساب ركلة جزاء، إلا أن الحكم كان له رأي آخر، وأمر باستئناف اللعب.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، بفوز المصري البورسعيدي بهدف دون رد.