بمشاركة 15 لاعبًا.. بعثة أخضر الصالات تغادر لمعسكر البوسنة استعدادًا لكأس العرب

غادرت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، اليوم السبت، إلى دولة البوسنة والهرسك، وذلك لإقامة معسكر تدريبي خارجي يستمر حتى 28 مايو الجاري، وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات في مدينة جدة خلال الفترة من 6 إلى 16 يونيو المقبل.
وكان المدير الفني للمنتخب الذي يقوده الإسباني أندرو بلازا اختار 15 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وهم: حمود الدهان وعبدالله الشمري، ومحمد عبدالمحسن، وناصر الحارثي، ومحسن فقيهي، وعمر الدبل، وفرحان الأسمري، وعبدالله مغربي ومنصور الزهراني، وعبدالإله العتيبي، وصالح القرني، وعبدالرزاق شنقيطي، ونواف عروان، وفارس القحطاني، وأسامة باعبدالله.
يذكر أن مراسم قرعة بطولة كأس العرب أسفرت عن وجود الأخضر في المجموعة A بجانب منتخبات الجزائر وليبيا والسودان.