بمشاركة 15 لاعبًا.. بعثة أخضر الصالات تغادر لمعسكر البوسنة استعدادًا لكأس العرب

وكان المدير الفني للمنتخب الذي يقوده الإسباني أندرو بلازا اختار 15 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وهم: حمود الدهان وعبدالله الشمري، ومحمد عبدالمحسن، وناصر الحارثي، ومحسن فقيهي، وعمر الدبل، وفرحان الأسمري، وعبدالله مغربي ومنصور الزهراني، وعبدالإله العتيبي، وصالح القرني، وعبدالرزاق شنقيطي، ونواف عروان، وفارس القحطاني، وأسامة باعبدالله.