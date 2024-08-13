تقارير إعلامية تكشف حقيقة مفاوضات الاتحاد مع "سفيان رحيمي" واستمرار "جوتا"

كشفت تقارير إعلامية عن حقيقة الأنباء المتداولة عن وجود مفاوضات بين نادي الاتحاد، والمغربي سفيان رحيمي؛ لاعب العين الإماراتي.
ووفقاً لمصادر برنامج "برا الـ 18" على "SSC"، فإن جميع الأخبار المتداولة عن وجود مفاوضات بين الاتحاد واللاعب المغربي غير صحيحة.
وأكّدت مصادر البرنامج، أن إدارة الاتحاد تفاوض الآن مدافعاً ولاعباً "جناح"، والصفقة في مراحلها الأخيرة، مشددةّ على أنه لا توجد أي نيّة لمسؤولي الاتحاد للاستغناء عن خدمات المدافع لويز فيليبي.
وتمّ التواصل من قِبل الاتحاد مع وكيل اللاعب "جوتا"؛ بهدف إقناعه بالإعارة، حيث إن اللاعب يطلب إما المخالصة ودفع الشرط الجزائي، وإما الاستمرار مع الاتحاد.
وأضافت مصادر البرنامج، أن الإدارة الاتحادية رفضت تماماً فكرة المخالصة، بسبب الشرط الجزائي الذي يبلغ نحو 36 مليون يورو.