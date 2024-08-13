تقارير إعلامية تكشف حقيقة مفاوضات الاتحاد مع "سفيان رحيمي" واستمرار "جوتا"

وأكّدت مصادر البرنامج، أن إدارة الاتحاد تفاوض الآن مدافعاً ولاعباً "جناح"، والصفقة في مراحلها الأخيرة، مشددةّ على أنه لا توجد أي نيّة لمسؤولي الاتحاد للاستغناء عن خدمات المدافع لويز فيليبي.