الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يشارك في احتفالات اليوم الوطني الـ92.. ويدعو المجتمع لقطع 92 ميلون خطوة

ضمن الاحتفالات اليوم بالوطني السعودي الـ92 للمملكة، أطلق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع حملة اليوم الوطني تحت شعار "رياضتك تحرك وطن"، والتي تهدف إلى دعوة المجتمع للمشي وإتمام 92 مليون خطوة خلال شهر سبتمبر الجاري، وهو ما يعكس سعي الاتحاد السعودي للرياضة للجميع إلى بناء مجتمع صحي من خلال دعوة أفراده من كل الفئات العمرية بما في ذلك الرياضيون والهواة على حد سواء، حيث تأتي هذه الدعوة منسجمة مع التزام الاتحاد بزيادة مستويات المشاركة في الأنشطة البدنية إلى 40٪ بحلول عام 2030.
وصمّم الاتحاد السعودي للجميع مجموعة متنوعة من السيناريوهات لحملة اليوم الوطني، والتي تجسد دور مجموعة متنوعة من أفراد المجتمع من مختلف الأعمار والقدرات، وتحثهم على الحركة وممارسة الرياضة في أي وقت وأي مكان؛ وذلك لبناء ذاتهم والذي سينعكس على بناء مجتمع صحي وحيوي ليواكب مسيرة الوطن.
ومن جهته، قال الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع: "أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- والشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة حلول اليوم الوطني السعودي الـ92، ونحتفي جميعاً بمسيرة المملكة ونموها المستمر، فهو اليوم الذي تحتفل فيه مملكتنا الغالية بتاريخها وثقافتها العظيمة، وتحتفي بمسيرة حافلة بالإنجازات، ونعتز فيه بالترابط الوثيق والولاء بين كافة سكان المملكة والقيادة الرشيدة".
وتابع: "نسعى في الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وفي ظل الدعم المتواصل من حكومتنا الرشيدة، إلى بذل المزيد من الجهود في مواصلة دعم المجتمع السعودي، حيث يحتفل الاتحاد بالحركة والحيوية عبر تحديات وأهداف رياضية عملاقة. ندعو مجتمعنا الغالي لمشاركتنا بخطواتكم وحركتكم وحيويتكم وتحقيق هدفنا".
الأنشطة والفعاليات
وتشمل حملة اليوم الوطني، سلسلة من الأنشطة والفعاليات لممارسة رياضة المشي في جميع أنحاء المملكة؛ حيث يأتي إطلاق تحدي اليوم الوطني عبر تطبيق "الرياضة للجميع"، ويتطلب من المشاركين المساهمة في قطع إجمالي 92 مليون خطوة للفوز بجوائز مميزة (حمل تطبيق الرياضة للجميع)، سيدخل جميع من شارك بالتحدي في سحب لفرصة الفوز بجوائز تحفيزية، من ضمنهم هواتف وساعات ذكية من أبل، وتأتي هذه الخطوة منسجمة مع استراتيجية الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في تحفيز أفراد المجتمع على المشاركة في الأنشطة البدنية.
ويغتنم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع فرصة الاحتفال باليوم الوطني لدعوة أفراد مجتمعه وحثهم على ممارسة الأنشطة الرياضية، من خلال حملات وبرامج متنوعة من الأنشطة الرياضية، حيث سيتم أيضاً إطلاق فعالية ركوب الدراجات في 23 سبتمبر الجاري، في كل من مدن الرياض وجدة، والمنطقة الشرقية، والتي تهدف إلى قطع مسافة 15 كلم، كما سيتم توزيع جوائز للمشاركين.
زيادة نسبة ممارسة الرياضة
وتنسجم حملة اليوم الوطني تحت شعار "رياضتك تحرك وطن" والتي أطلقها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج "جودة الحياة" الذي يهدف لزيادة نسبة ممارسة الرياضة والنشاط البدني لجميع السكان في المملكة، من خلال إطلاق فعاليات وبرامج بمواصفات ومعايير عالمية لبناء مجتمعي صحي يتمتع بالفوائد الصحية المترتبة على ممارسة الأنشطة البدنية، مثل تحسين الصحة العقلية، وتحسين النوم، وزيادة الطاقة، وانخفاض مستويات التوتر والقلق.