الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يشارك في احتفالات اليوم الوطني الـ92.. ويدعو المجتمع لقطع 92 ميلون خطوة

ضمن الاحتفالات اليوم بالوطني السعودي الـ92 للمملكة، أطلق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع حملة اليوم الوطني تحت شعار "رياضتك تحرك وطن"، والتي تهدف إلى دعوة المجتمع للمشي وإتمام 92 مليون خطوة خلال شهر سبتمبر الجاري، وهو ما يعكس سعي الاتحاد السعودي للرياضة للجميع إلى بناء مجتمع صحي من خلال دعوة أفراده من كل الفئات العمرية بما في ذلك الرياضيون والهواة على حد سواء، حيث تأتي هذه الدعوة منسجمة مع التزام الاتحاد بزيادة مستويات المشاركة في الأنشطة البدنية إلى 40٪ بحلول عام 2030.