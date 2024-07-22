الرياض تستضيف بطولة الماسترز السعودية للسنوكر بمشاركة 144 لاعبًا

تستضيف مدينة الرياض، بطولة الماسترز السعودية للسنوكر، خلال الفترة 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر، بمشاركة محترفي اللعبة في العالم، في الصالات الرياضية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.
وستصبح رسميًّا "البطولةَ الرابعة الكبرى"، بتقديمها جوائز تبلغ 2 مليون جنيه إسترليني، لتكون بذلك ثاني أغلى حدث من حيث الجوائز في جدول جولة السنوكر العالمية لعام 2024.
ومن المقرر أن تكون بطولة الماسترز السعودية للسنوكر، حدثًا عالميًّا مفتوحًا للمشاركة أمام جميع اللاعبين البالغ عددهم 144 لاعبًا، من أفضل اللاعبين على المستوى العالم، بالإضافة إلى ستة محترفين من الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر.
وستقام البطولة بنظام الجولات، وبصيغة بطولة العالم؛ إذ ستكون الجولة الأولى مخصصةً للمصنفين من 81 إلى 112، ضد 113 إلى 144؛ وذلك في 30 أغسطس؛ فيما ستكون الجولة الثانية في الـ31 من أغسطس للفائزين الـ32 ضد المصنفين 49 إلى 80، وستكون الجولة الثالثة في الأول من سبتمبر للفائزين الـ32 ضد المصنفين 17 إلى 48، تليها الجولة الرابعة في الثاني من من سبتمبر، التي ستكون للفائزين الـ32 ضد بعضهم، كما أن الجولة الخامسة ستضم الفائزين الـ16، ضد المصنفين من 1 إلى 16 في آخر 32.
وتتكون البطولة من 128 لاعبًا، إضافة إلى 16 لاعبًا تجري دعوتهم من الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر؛ إذ تضم البطولة عددًا من نجوم اللعبة، يتقدمهم كاثرين ويلسون، بطل العالم، إضافة إلى روني أوسوليفان، وجود ترامب، ومارك ألين، وجون هيجنز، ومارك سيلبي؛ فيما ستضم قائمة اللاعبات: (رياني إيفانز، ومينك نوتشاروت، وباي يوليو، وبيبيات سيريباريون)؛ إذ سيكنّ في قائمة المشاركات بأول حدث تصنيفي ينظم في السعودية.
وتأتي استضافة هذا الحدث ضمن حزمة من الأحداث الرياضية التي احتضنتها أرض المملكة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، التي أسهمت بشكل مباشر في جعلها وجهة مفضلة لكل الرياضيين.