الرياض تستضيف بطولة الماسترز السعودية للسنوكر بمشاركة 144 لاعبًا

وستقام البطولة بنظام الجولات، وبصيغة بطولة العالم؛ إذ ستكون الجولة الأولى مخصصةً للمصنفين من 81 إلى 112، ضد 113 إلى 144؛ وذلك في 30 أغسطس؛ فيما ستكون الجولة الثانية في الـ31 من أغسطس للفائزين الـ32 ضد المصنفين 49 إلى 80، وستكون الجولة الثالثة في الأول من سبتمبر للفائزين الـ32 ضد المصنفين 17 إلى 48، تليها الجولة الرابعة في الثاني من من سبتمبر، التي ستكون للفائزين الـ32 ضد بعضهم، كما أن الجولة الخامسة ستضم الفائزين الـ16، ضد المصنفين من 1 إلى 16 في آخر 32.