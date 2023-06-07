الحارس الأوروغوياني مارتين كامبانيا رابع صفقات الرياض لدوري روشن

أعلن نادي الرياض الصاعد حديثًا لدوري روشن السعودي للمحترفين ضم الحارس الدولي الأوروغوياني مارتين كامبانيا لدعم صفوف الفريق الأول للموسم الجديد 23-24 دون الكشف عن تفاصيل العقد.
وقال النادي العاصمي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "رابع صفقاتنا الصيفية ..مرحبًا بقفاز مارتين كامبانيا بألوان فخر الرياض".
وبذلك يكون الحارس الأوروغوياني صاحب 34 عامًا رابع صفقات نادي الرياض استعدادًا لمنافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث سبق أن تعاقد مع الدولي الزيمبابوي ناوليدج موسونا قادمًا من نادي الطائي ولاعب الحزم عبدالهادي الحراجين ولاعب الخليج حسين النويقي.
ولعب كامبانيا مسيرته في الأندية الأوروغويانية منذ بدايته في عام 2007 قبل الانتقال إلى الأرجنتيني بشعار إنديبندينتي في عام 2016 ليعار لاحقًا إلى ديفنسور الأوروغوياني ثم عاد إلى إنديبندينتي قبل أن ينتقل منه إلى صفوف الباطن خلال فترة الانتقالات الصيفية موسم 2020 في صفقة انتقال حر.