الحارس الأوروغوياني مارتين كامبانيا رابع صفقات الرياض لدوري روشن

ولعب كامبانيا مسيرته في الأندية الأوروغويانية منذ بدايته في عام 2007 قبل الانتقال إلى الأرجنتيني بشعار إنديبندينتي في عام 2016 ليعار لاحقًا إلى ديفنسور الأوروغوياني ثم عاد إلى إنديبندينتي قبل أن ينتقل منه إلى صفوف الباطن خلال فترة الانتقالات الصيفية موسم 2020 في صفقة انتقال حر.