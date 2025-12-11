كأس العرب 2025: المغرب يتخطى سوريا ويتأهل لنصف النهائي

تأهل المنتخب المغربي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2025، عقب فوزه على نظيره السوري بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.