كأس العرب 2025: المغرب يتخطى سوريا ويتأهل لنصف النهائي

تأهل المنتخب المغربي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2025، عقب فوزه على نظيره السوري بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.
وسجّل هدف اللقاء الوحيد اللاعب وليد أزارو في الدقيقة (78)، مانحًا "أسود الأطلس" بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.
وشهدت المباراة حالة طرد للاعب محمد مفيد من المنتخب المغربي، بعد العودة لتقنية الـVAR في الدقيقة (90+3).
وكان المنتخب المغربي قد بلغ الدور ربع النهائي بعدما تصدّر المجموعة الثانية برصيد (7) نقاط من فوزين وتعادل، فيما تأهل المنتخب السوري عن المجموعة الأولى برصيد (5) نقاط، بعد تحقيق فوز وتعادلين.