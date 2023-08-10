الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع الإسباني تياغو ألكانتارا نجم ليفربول

كما ذكر الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"، خبير انتقالات اللاعبين أن ألكانتارا لا يفكر في عرض الأهلي، وإنما يركز حالياً على مسيرته في ليفربول الإنجليزي، مشيرًا إلى أن اللاعب رفض عدة عروض سعودية هذا الصيف .