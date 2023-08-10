الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع الإسباني تياغو ألكانتارا نجم ليفربول

كشفت صحيفة "lequipe" الفرنسية، عن تقديم النادي الأهلي السعودي عرضاً، للتعاقد مع الإسباني تياغو ألكانتارا، لاعب وسط نادي ليفربول الإنجليزي، خلال الموسم الجديد.
ووفقًا للصحيفة الفرنسية فإن الأهلي قدم عرضًا بقيمة 12 مليون يورو لضم ألكانتارا، خلال الساعات القليلة الماضية، لضمه بالميركاتو الصيفي الجاري.
كما ذكر الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"، خبير انتقالات اللاعبين أن ألكانتارا لا يفكر في عرض الأهلي، وإنما يركز حالياً على مسيرته في ليفربول الإنجليزي، مشيرًا إلى أن اللاعب رفض عدة عروض سعودية هذا الصيف .
انضم تياغو ألكانتارا صاحب الـ32 عامًا، إلى ليفربول في 2020، قادماً من بايرن ميونيخ الألماني، كما يلعب للمنتخب الإسباني منذ 2011، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 15 ملايين يورو.
ونجح الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في التعاقد مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والإيفواري فرانك كيسيه، والجزئري رياض محرز، والفرنسي آلان سان ماكسيمين، و البرازيلي روبيرتو فيرمينو .