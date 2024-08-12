"يايسله": أجواء أبها تُذكّرني بالنمسا ومتعطشون للفوز.. و"جيسوس": سنواصل حصد البطولات

أقرّ مدرب النادي الأهلي "يايسله" بافتقاد الفريق العديد من اللاعبين الأساسيين أثناء المواجهة المرتقبة أمام نادي الهلال في السوبر، مشيرًا إلى وجود بدلاء متعطشين لتحقيق نتيجة إيجابية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي "يايسله" قبل ملاقاة الهلال في السوبر في أبها.
وقال مدرب الأهلي: لم نحصل على التعاقدات المطلوبة حتى الآن للأسف، ونحن بحاجة ماسّة لتحقيق هذه البطولة، وسنسعى جاهدين للظفر بها، وأضاف: الهلال فريق صعب جدًا ونحترمه كثيرًا.
من ناحيته، قال مدرب الهلال "جيسوس" أثناء مؤتمره الصحفي قبل المباراة: محمد البريك لاعب يملك ذكاءً تكتيكيًا رائعًا ويمكنه اللعب في أكثر من مركز، وأضاف: حضرنا إلى أبها بكامل القائمة المتاحة ونريد الحفاظ على لقب السوبر.
وأردف: يمكننا الحديث بأننا حققنا كل شيء الموسم الماضي بغياب أبرز لاعب لدينا وهو نيمار.
وتابع مدرب الهلال: لا فائدة من الحديث عن اللاعب الغائب بل يجب إبراز اللاعبين الحاضرين وإعطائهم حقهم داخل المستطيل الأخضر.
وقال "جيسوس": يوم غدٍ ينطلق الموسم الجديد، ونريد أن نستمر في حصد البطولات والمنافسة عليها جميعًا.
تنتظر جماهير كرة القدم غدا الثلاثاء، بدء الموسم الجديد 2024 - 2025، الذي تعود فيه إثارة طالما رافقت المنافسات الكروية السعودية، بدءًا من مدينة أبها، وتحديدًا في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، الذي سيحتضن أولى المسابقات المحلية المتمثلة في بطولة كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 13 وحتى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة أندية الهلال والنصر والأهلي والتعاون.
ومن المقرر أن تنطلق البطولة بالمباراة الأولى من الدور نصف النهائي الثلاثاء، عند الساعة 7:15 مساء، التي تجمع الهلال بطل كأس الملك وبطل دوري المحترفين "دوري روشن 2023 - 2024"، مع الأهلي ثالث الدوري، فيما تلعب المباراة الثانية لحساب ذات الدور في يوم الأربعاء، عند الساعة 7:15 مساء، بين النصر وصيف كأس الملك ووصيف بطل دوري روشن 2023 - 2024، مع التعاون رابع الدوري، على أن تقام المباراة النهائية يوم السبت 17 أغسطس عند الساعة 7:15 مساء بين الفائزين من مباراتَي الدور نصف النهائي.