"يايسله": أجواء أبها تُذكّرني بالنمسا ومتعطشون للفوز.. و"جيسوس": سنواصل حصد البطولات

ومن المقرر أن تنطلق البطولة بالمباراة الأولى من الدور نصف النهائي الثلاثاء، عند الساعة 7:15 مساء، التي تجمع الهلال بطل كأس الملك وبطل دوري المحترفين "دوري روشن 2023 - 2024"، مع الأهلي ثالث الدوري، فيما تلعب المباراة الثانية لحساب ذات الدور في يوم الأربعاء، عند الساعة 7:15 مساء، بين النصر وصيف كأس الملك ووصيف بطل دوري روشن 2023 - 2024، مع التعاون رابع الدوري، على أن تقام المباراة النهائية يوم السبت 17 أغسطس عند الساعة 7:15 مساء بين الفائزين من مباراتَي الدور نصف النهائي.