الأرجنتين تواصل مسلسل الانتصارات والبرازيل تتعثر على ميدانها

واصل منتخب الأرجنتين مسلسل انتصاراته في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026 لكرة القدم، بفوزه الثالث توالياً على حساب ضيفه الباراغواي بهدف دون رد، على ملعب مونومنتال في العاصمة بوينوس أيرس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.