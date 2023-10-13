الأرجنتين تواصل مسلسل الانتصارات والبرازيل تتعثر على ميدانها

واصل منتخب الأرجنتين مسلسل انتصاراته في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026 لكرة القدم، بفوزه الثالث توالياً على حساب ضيفه الباراغواي بهدف دون رد، على ملعب مونومنتال في العاصمة بوينوس أيرس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.
تدين الأرجنتين بالفضل للمدافع المخضرم نيكولاس أوتامندي صاحب هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.
وسقط منتخب البرازيل بفخ التعادل أمام فنزويلا 1-1، على أرض ملعب بانتانال في كويابا، ضمن منافسات الجولة الثالثة.
افتتح أصحاب الضيافة التقدم عبر غابريال ماغاليش في الدقيقة (50)، وخطفت فنزويلا هدف التعديل في الدقيقة 85 عبر البديل إدوارد بيلو.
وانفردت الأرجنتين، بطلة مونديال قطر، بصدارة المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، بفارق نقطتين عن البرازيل.