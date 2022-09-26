مدير إدارة ملعب الثمامة "المانع": الصرح المونديالي سيترك إرثًا مستدامًا

أكد المهندس خليفة المانع مدير إدارة ملعب الثمامة أحد الملاعب الثمانية المستضيفة لمنافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™، أن الصرح المونديالي سيترك إرثًا مستدامًا لأفراد المجتمع؛ انطلاقًا من موقعه وسط الأحياء السكنية في منطقة الثمامة.
وقال "المانع": إن اختيار موقع الملعب جاء بعد دراسة العديد من الخيارات، والتشاور مع سكان المناطق المحيطة، حول احتياجات أفراد المجتمع في تلك المناطق، وتبيّن الحاجة إلى منشأة رياضية متكاملة، لخدمة الثمامة والمناطق المجاورة لها.
وأضاف "المانع": إن المنطقة المحيطة بالملعب تضم العديد من المرافق الرياضية، من بينها مسارات للجري والدراجات الهوائية، وسط مساحات خضراء شاسعة، إضافة إلى عدد من ملاعب التدريب لخدمة الأندية القطرية بعد إسدال الستار على منافسات المونديال.
ويتميّز ملعب الثمامة بتصميمه الفريد، الذي استوحاه المعماري القطري إبراهيم الجيدة من القحفية البيضاء، وهي غطاء الرأس التقليدي للرجال في العالم العربي، حيث عمل على إبراز الخيوط والفتحات التي تميز القحفية، ليبدع تصميمًا يحاكي الثقافة العربية الأصيلة.
ويقع الملعب الفريد على مسافة 12 كلم من وسط مدينة الدوحة، وجرى الإعلان عن جاهزيته في 22 أكتوبر 2021 خلال استضافته نهائي كأس الأمير.
وأوضح مدير إدارة ملعب الثمامة أن المنطقة المحيطة بالملعب ستضم المزيد من المرافق الرياضية المتنوعة، مثل ملاعب لكرة اليد وكرة السلة وحمامات سباحة، وصالات متعددة الاستخدامات، وصالة تدريب داخلية وغيرها.
واختتم "المانع" أنه من المقرر تفكيك 20 ألفًا من مقاعد الطبقة العلوية للملعب د، الذي يتسع لـ40 ألف مشجع، والتبرع بها لصالح مشاريع رياضية في دول تفتقر للبنية التحتية الرياضية، ثم الاستفادة من الملعب بطاقته الاستيعابية المخفّضة، لاستضافة منافسات كرة القدم وغيرها من الأحداث الرياضية الأخرى، إضافة إلى أنشاء متاجر لبيع التجزئة، وعيادة رياضية، وفندق صغير بالمنطقة العلوية من الملعب.
شهادة المنظومة العالمية
وحصل ملعب الثمامة على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس" التي تمنحها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير "جورد" من فئة الخمس نجوم، حيث يراعي التصميم المبتكر للملعب كافة جوانب الاستدامة، ونجحت أعمال بناء الاستاد في توفير 40% من المياه النقية مقارنة بمشاريع إنشاء الملاعب التقليدية، فيما جرى إعادة استخدام المياه المعاد تدويرها في ري المساحات الخضراء، حيث تضم المنطقة المحيطة بالملعب حديقة تبلغ مساحتها 50 ألف متر مربع وتضم حوالي 400 شجرة.
مباريات كأس العالم
يشار إلى أن ملعب الثمامة يستضيف ثمانية مباريات في مرحلة المجموعات ودور الستة عشر خلال مونديال قطر 2022، تبدأ في 21 نوفمبر بمباراة السنغال وهولندا في المجموعة الأولى، ثم مباراة إسبانيا وكوستاريكا لحساب المجموعة الخامسة يوم 23 نوفمبر، وقطر في مواجهة السنغال ضمن منافسات المجموعة الأولى يوم 25 نوفمبر.
ويشهد الملعب في دور المجموعات أيضًا مباراة بلجيكا والمغرب في المجموعة السادسة يوم 27 نوفمبر، وإيران وأمريكا في المجموعة الثانية يوم 29 نوفمبر، وكندا والمغرب يوم 1 ديسمبر في ختام منافسات المجموعة السادسة.
وتختتم المباريات التي سيشهدها الملعب في المونديال بالمواجهة التي ستجمع بين أول المجموعة الرابعة وثاني المجموعة الثالثة، يوم 4 ديسمبر، ضمن منافسات دور الستة عشر.