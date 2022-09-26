مدير إدارة ملعب الثمامة "المانع": الصرح المونديالي سيترك إرثًا مستدامًا

واختتم "المانع" أنه من المقرر تفكيك 20 ألفًا من مقاعد الطبقة العلوية للملعب د، الذي يتسع لـ40 ألف مشجع، والتبرع بها لصالح مشاريع رياضية في دول تفتقر للبنية التحتية الرياضية، ثم الاستفادة من الملعب بطاقته الاستيعابية المخفّضة، لاستضافة منافسات كرة القدم وغيرها من الأحداث الرياضية الأخرى، إضافة إلى أنشاء متاجر لبيع التجزئة، وعيادة رياضية، وفندق صغير بالمنطقة العلوية من الملعب.