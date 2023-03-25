اليابان وإيران يتأهّلان لنهائي كأس آسيا للكرة الشاطئية على حساب الإمارات وعمان

تأهّل منتخب اليابان حامل اللقب، إلى المباراة النهائية بعد فوزه على الإمارات 5-1، يوم السبت، على ملعب جومتين آرينا في باتايا، ضمن قبل نهائي كأس آسيا للكرة الشاطئية 2023 في تايلاند.
وسجل تاكاكي أوبا "2"، وتاكاهيتو يامادا "10"، وتاكويا اكاغوما "27 و32"، وشوسي ياماوتشي "35"؛ أهداف اليابان، في حين أحرز راشد يعقوب "16" هدفَ الإمارات.
ونجح منتخب إيران في التأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على عُمان 6-3، يوم السبت، على ملعب جومتين آرينا في باتايا، ضمن قبل نهائي كأس آسيا للكرة الشاطئية 2023 في تايلاند.
وسجل محمد مختاري "4 و18"، ومحمد مرادي "7"، وعباس رضائي "20"، وعلي ميرشيكاري "21"، وأمير أكبري "32"؛ أهداف إيران، في حين أحرز سامي البلوشي "4"، وخالد العريمي "11"، ومسلم ميسيغار "22 بالخطأ في مرماه"؛ أهداف عمان.
ويواجه المنتخب الإيراني نظيره الياباني في المباراة النهائية، يوم الأحد، على أن تقام يوم الأحد أيضًا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين عمان والإمارات.
ويشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في هذه البطولة، تأهّلت من أجل تمثيل قارة آسيا في كأس العالم للكرة الشاطئية 2023 في الإمارات، لتنضمّ إلى منتخب الإمارات المضيف؛ حيث كانت هذه المقاعد الثلاثة من نصيب اليابان وإيران وعُمان.