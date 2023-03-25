اليابان وإيران يتأهّلان لنهائي كأس آسيا للكرة الشاطئية على حساب الإمارات وعمان

ويشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في هذه البطولة، تأهّلت من أجل تمثيل قارة آسيا في كأس العالم للكرة الشاطئية 2023 في الإمارات، لتنضمّ إلى منتخب الإمارات المضيف؛ حيث كانت هذه المقاعد الثلاثة من نصيب اليابان وإيران وعُمان.