انطلاق منتدى اللاعبين الرابع بمشاركة أكثر من 100 لاعب وممثل عن لجان اللاعبين

افتتح الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، عبدالعزيز بن أحمد باعشن، منتدى اللاعبين الرابع، بحضور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ورئيس لجنة اللاعبين إبراهيم المعيقل، اليوم الاحد في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، بمشاركة تجاوزت 100 مشارك من اللاعبين واللاعبات، ورؤساء وأعضاء لجان اللاعبين في الاتحادات واللجان والروابط الرياضية.