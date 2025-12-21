انطلاق منتدى اللاعبين الرابع بمشاركة أكثر من 100 لاعب وممثل عن لجان اللاعبين
افتتح الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، عبدالعزيز بن أحمد باعشن، منتدى اللاعبين الرابع، بحضور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ورئيس لجنة اللاعبين إبراهيم المعيقل، اليوم الاحد في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، بمشاركة تجاوزت 100 مشارك من اللاعبين واللاعبات، ورؤساء وأعضاء لجان اللاعبين في الاتحادات واللجان والروابط الرياضية.
وشهد المنتدى عددًا من الجلسات والمحاور المتنوعة التي استهدفت تطوير دور لجان اللاعبين، وتمكين الرياضيين، ورفع مستوى الوعي بالأنظمة والحقوق والمسارات المهنية، حيث افتُتحت أعمال المنتدى بالجلسة الأولى بعنوان «شرح لجنة الرياضيين»، قدّمها رئيس لجنة اللاعبين إبراهيم المعيقل، ونائبة رئيس لجنة اللاعبين الأستاذة لمى الفوزان، وتناولت مهام اللجنة وأدوارها ومسؤولياتها.
كما أُقيمت جلسة حوارية بعنوان «من رياضي إلى رائد أعمال»، بمشاركة كل من سعود الجحدلي، وعماد المالكي، وكاريمان أبو الجدايل، تناولت تجارب انتقال الرياضيين إلى مجالات ريادة الأعمال والاستثمار.
وتطرّق المنتدى إلى محور حماية الرياضيين وحماية الرياضة، من خلال جلسة قدمتها موضي السديري، فيما ناقش فريق سناب شات محور بناء العلامة الشخصية للرياضي، وأهمية الحضور الرقمي في تعزيز الصورة المهنية للرياضيين.
واستُكملت أعمال المنتدى بجلسة حوارية بعنوان «قصص نجاح ودروس مستفادة»، بمشاركة كل من عبير الحميدي، وعبدالعزيز الروضان، ويارا أبو الجديل، وعدي الجربوع، وعبدالله الحي، حيث استعرض المشاركون تجاربهم الشخصية ومساراتهم المهنية بعد الاحتراف.
كما تضمّن المنتدى جلسة توعوية حول منع التلاعب في المنافسات الرياضية، قدّمها هاني آل محمد، واختُتمت أعمال المنتدى بجلسة تفاعلية للأسئلة والأجوبة.
وجاء تنظيم المنتدى والإشراف عليه من لجنة اللاعبين في اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وبالتعاون مع إدارة برامج شؤون اللاعبين باللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ضمن جهود اللجنة المستمرة لتعزيز دور لجان اللاعبين، وتمكين الرياضيين، ودعم مشاركتهم في تطوير المنظومة الرياضية.