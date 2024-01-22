"مصطفى محمد" يقود مصر إلى الدور التالي من بطولة أمم إفريقيا 2023.. عبر بوابة الرأس الأخضر

تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى الدور التالي، من بطولة أمم إفريقيا 2023، بعد أن تعادل إيجابًا مع نظيره الرأس الأخضر 2/2، مساء أمس الاثنين، في الجولة الثالثة من دور المجموعات (الثانية)، على ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي، بمدينة أبيدجان الإيفوارية "ساحل العاج"، بقيادة الحكم الحاجي محمد.