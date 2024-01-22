"مصطفى محمد" يقود مصر إلى الدور التالي من بطولة أمم إفريقيا 2023.. عبر بوابة الرأس الأخضر

تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى الدور التالي، من بطولة أمم إفريقيا 2023، بعد أن تعادل إيجابًا مع نظيره الرأس الأخضر 2/2، مساء أمس الاثنين، في الجولة الثالثة من دور المجموعات (الثانية)، على ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي، بمدينة أبيدجان الإيفوارية "ساحل العاج"، بقيادة الحكم الحاجي محمد.
الشوط الأول انتهى بتقدم الرأس الأخضر بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب "جيلسون تافاريس" في الدقيقة 45+1، بعد تسديدة أرضية على يسار الحارس محمد الشناوي.
وفي الشوط الثاني عدل البديل الناجح محمود تريزيغيه، النتيجة لمصر بهدف ولا أجمل في الدقيقة 50 بعد تمريرة رائعة من زميله أحمد حجازي.
وأضاع مصطفى محمد فرصة التعزيز لمنتخب مصر في الدقيقة 85، بعد أن أضاع فرصة عرضية وصلته من "تريزيغيه"، كما هو الحال لكرة إمام عاشور في الدقيقة 87 التي اعتلت العارضة إلى خارج الملعب.
كما أضاع "كهربا" فرصة محققة لمصر في الدقيقة 90 .
وفي الوقت القاتل أحرز مصطفى محمد الهدف الثاني لمصر في الدقيق 90+4 بكرة ساقطة رائعة داخل الشباك .
وعادل الرأس الأخضر النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة عن طريق "براين تكسييرا" في الدقيقة 90+7.
بتلك النتيجة بلغت مصر النقطة الثالثة في المركز الثاني ، وبقي الرأس الأخضر متصدرًا بـ 7 نقاط.
وتحتضن كوت ديفوار النسخة الـ34 من كأس أمم إفريقيا في كرة القدم، التي تستمر حتى 11 فبراير المقبل، على ستة ملاعب، بنيت حديثًا أو جددت من أجل العرس القاري الذي يضم 24 منتخبًا.