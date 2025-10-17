"أخضر" الناشئات يختتم مشاركته في تصفيات كأس آسيا 2026 بـ11 هدفًا في شباك الكويت

من جانبها، عبّرت عالية بنت عبدالعزيز الرشيد، مدير إدارة الكرة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن فخرها بالمستوى الذي قدّمته اللاعبات خلال التصفيات، مؤكدة أن المشاركة تمثل خطوة مهمة في مسيرة بناء منتخب المستقبل، وقالت: "ما شاهدناه من التزام وروح عالية لدى اللاعبات يعكس التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم النسائية السعودية، وهذه التجربة ستكون نقطة انطلاق لمزيد من المشاركات الرسمية في المراحل القادمة."