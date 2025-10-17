"أخضر" الناشئات يختتم مشاركته في تصفيات كأس آسيا 2026 بـ11 هدفًا في شباك الكويت

اختتم المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عامًا مشاركته في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا للناشئات 2026 بتحقيق فوزٍ عريض على منتخب الكويت بنتيجة 11 – 0، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم (الجمعة) على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، ضمن ختام منافسات المجموعة الثانية (B).
واحتل أخضر الناشئات المركز الثالث في مجموعته التي ضمّت منتخبات إيران ولبنان والكويت، بعد أن قدّم مستويات مميزة خلال مبارياته، عكست التطور الفني والبدني الذي بلغه المنتخب في الفترة الأخيرة.
وتُعد هذه المشاركة الرسمية الأولى للمنتخب الوطني للناشئات تحت 17 عامًا في التصفيات الآسيوية، وذلك ضمن جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم لتوسيع قاعدة المشاركة النسائية وتعزيز حضور المنتخبات الوطنية في المحافل الإقليمية والدولية.
ويأتي ختام مشاركة أخضر الناشئات امتدادًا للحضور اللافت لكرة القدم النسائية السعودية في البطولات القارية، حيث شارك المنتخب الأول للسيدات مؤخرًا في تصفيات كأس آسيا 2026 في كمبوديا وقدم أداءً مشرفًا، فيما أنهى المنتخب الوطني للشابات تحت 20 عامًا مشاركته في تصفيات كأس آسيا للشابات في بوتان بتحقيق فوزٍ مستحق على المنتخب المستضيف بنتيجة 2 – 1 في آخر مبارياته.
من جانبها، عبّرت عالية بنت عبدالعزيز الرشيد، مدير إدارة الكرة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن فخرها بالمستوى الذي قدّمته اللاعبات خلال التصفيات، مؤكدة أن المشاركة تمثل خطوة مهمة في مسيرة بناء منتخب المستقبل، وقالت: "ما شاهدناه من التزام وروح عالية لدى اللاعبات يعكس التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم النسائية السعودية، وهذه التجربة ستكون نقطة انطلاق لمزيد من المشاركات الرسمية في المراحل القادمة."
وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم التزامه بمواصلة دعم المنتخبات النسائية بمختلف فئاتها السنية، من خلال برامج إعداد ومعسكرات تطويرية تهدف إلى رفع الجاهزية الفنية وتعزيز الحضور التنافسي على المستويين القاري والدولي.