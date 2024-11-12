"اتحاد القدم" يُجدِّد شراكته مع "سبورت رادار" لتعزيز نزاهة الكرة السعودية وحماية منافساتها

وقَّع الاتحاد السعودي لكرة القدم اتفاقية تجديد شراكة مع (سبورت رادار)، الرائدة في حلول النزاهة الرياضية ومنتجات البيانات الرياضية، بدءًا من الموسم الحالي، ولمدة 3 سنوات مقبلة.
ويأتي تجديد الشراكة بين الاتحاد السعودي و(سبورت رادار) ضمن جهود الاتحاد في تعزيز حماية ونزاهة منافسات كرة القدم السعودية، ومواصلة الاستفادة من خدمات الشركة، وتزويد وحدة النزاهة التابعة للاتحاد بتقييم مخاطر النزاهة عن أية احتمالات ممكنة وفق نظام متقدم لمراقبة المباريات، والتحقق منها بشكل آمن.
وتعكس هذه الخطوة حرص والتزام الاتحاد السعودي لكرة القدم على حماية كرة القدم السعودية ضد تحديات النزاهة المختلفة، من خلال السماح للاعبين والمسؤولين وأفراد الجمهور بالإبلاغ عن حالات التلاعب المشتبه بها في المباريات، أو التلاعب بالنتائج، أو غيرها من المخاوف المتعلقة بالنزاهة، بشكل مباشر إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم بطريقة آمنة ومأمونة عبر تطبيق SAFF Integrity Mobile
وكجزء من الاتفاقية، سيتم مواصلة برنامج تثقيف اللاعبين وحكام المباريات وجميع عناصر اللعبة وأصحاب المصلحة بأهمية النزاهة، من خلال سلسلة من الندوات عبر الإنترنت، مقدمة باللغتين الإنجليزية والعربية.
وتُعتبر شركة (سبورت رادار) من كبرى الشركات انتشارًا في الدوريات العالمية والاتحادَيْن الدولي والآسيوي لكرة القدم. وتقوم الشركة بربط تعزيز حماية ونزاهة المنافسات السعودية من خلال نظام إلكتروني، يتيح الإبلاغ عن أي شكوك حول نزاهة أي مباراة بطريقة آمنة وسليمة، عطفًا على البيانات الرقمية التي يرصدها النظام. وستباشر وحدة النزاهة في الاتحاد السعودي البلاغات الواردة بالتنسيق مع خبراء من الشركة. >>