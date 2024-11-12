"اتحاد القدم" يُجدِّد شراكته مع "سبورت رادار" لتعزيز نزاهة الكرة السعودية وحماية منافساتها

وتُعتبر شركة (سبورت رادار) من كبرى الشركات انتشارًا في الدوريات العالمية والاتحادَيْن الدولي والآسيوي لكرة القدم. وتقوم الشركة بربط تعزيز حماية ونزاهة المنافسات السعودية من خلال نظام إلكتروني، يتيح الإبلاغ عن أي شكوك حول نزاهة أي مباراة بطريقة آمنة وسليمة، عطفًا على البيانات الرقمية التي يرصدها النظام. وستباشر وحدة النزاهة في الاتحاد السعودي البلاغات الواردة بالتنسيق مع خبراء من الشركة. >>