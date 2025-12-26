دوري روشن: النصر للتحليق بالصدارة منفردًا والاتحاد لمواصلة الصحوة والشباب لوقف نزف النقاط

يحل الأخدود، صاحب المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط، ضيفًا على النصر متصدر الترتيب برصيد 27 نقطة، في اللقاء الذي يُقام على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض، عند الساعة 5:50 مساءً.