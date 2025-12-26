دوري روشن: النصر للتحليق بالصدارة منفردًا والاتحاد لمواصلة الصحوة والشباب لوقف نزف النقاط
تُختتم، اليوم السبت، باقي مباريات الجولة الـ11 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تُقام 3 مباريات على النحو التالي:
القادسية - ضمك
يستضيف القادسية، صاحب المركز الخامس برصيد 17 نقطة، نظيره ضمك الذي يحتل المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد 5 نقاط، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، عند الساعة الرابعة عصرًا.
ويسعى القادسية إلى العودة لسكة الانتصارات بعد خسارته أمام الأهلي في الجولة الماضية، أملًا في الاقتراب من المراكز الأربعة الأولى.
في المقابل، يتطلع ضمك إلى إيقاف نزيف النقاط وتحقيق أول انتصاراته في المسابقة هذا الموسم، من أجل الابتعاد عن مناطق الهبوط.
النصر - الأخدود
يحل الأخدود، صاحب المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط، ضيفًا على النصر متصدر الترتيب برصيد 27 نقطة، في اللقاء الذي يُقام على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض، عند الساعة 5:50 مساءً.
ويطمح النصر إلى مواصلة انتصاراته والتحليق بالصدارة منفردًا، عبر توسيع الفارق مع أقرب مطارديه إلى أربع نقاط، قبل مواجهته المقبلة أمام الاتفاق.
في المقابل، يسعى الأخدود إلى تحقيق مفاجأة والخروج بنتيجة إيجابية تعزز حظوظه في تحسين موقعه والابتعاد مؤقتًا عن مراكز الخطر.
الاتحاد - الشباب
وفي قمة مباريات الجولة، يستضيف الاتحاد، بطل الموسم الماضي وصاحب المركز الرابع برصيد 14 نقطة، نظيره الشباب الذي يعيش فترة صعبة ويحتل المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط، وذلك على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، عند الساعة 8:30 مساءً.
ويدخل الاتحاد اللقاء سعيًا لمواصلة صحوته وتحقيق الفوز الثاني على التوالي والخامس في المسابقة، لتحسين موقعه في جدول الترتيب وإرضاء جماهيره.
في المقابل، يطمح الشباب إلى استعادة توازنه ووقف نزف النقاط المستمر منذ الجولة الثانية، إذ إن أي تعثر جديد سيزيد من معاناة الفريق في سلم الترتيب.