في ختام المعسكر الإعدادي.. الأخضر تحت 21 يتغلب على الإمارات

تغلّب المنتخب السعودي تحت 21 عامًا لكرة القدم على منتخب الإمارات بنتيجة 2-1، في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن ختام المعسكر الإعدادي في الإمارات.