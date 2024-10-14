رياضة
في ختام المعسكر الإعدادي.. الأخضر تحت 21 يتغلب على الإمارات
تغلّب المنتخب السعودي تحت 21 عامًا لكرة القدم على منتخب الإمارات بنتيجة 2-1، في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن ختام المعسكر الإعدادي في الإمارات.
وجاء هدفي "الأخضر" عن طريق اللاعب مهند آل سعد في الدقيقة 36، وعبدالملك الجابر في الدقيقة 81 من مجريات المباراة.
ودخل المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو المباراة بقائمة مكونة من: أسامة المرمش في حراسة المرمى، عبدالعزيز الفرج، محمد سليمان، محمد الدوسري، سليمان هزازي، عبدالملك العييري، بدر العمير، عباس الحسن، مهند آل سعد، عبدالكريم دارسي، مشاري النمر.