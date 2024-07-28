جناح فنربخشة التركي يدخل دائرة اهتمامات القادسية

تستهدف إدارة نادي القادسية التعاقد مع أحد نجوم الدوري التركي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وبحسب ما كشف عنه الصحفي "أكرم كونور" فإن مسؤولي القادسية يخططون لكسب خدمات الصربي دوشان تاديتش، لاعب فنربخشة التركي.
وأشار الصحفي المهتم بأخبار انتقالات اللاعبين عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس) أن النادي السعودي يستعد لتقديم عرض بقيمة 6 ملايين يورو لضم اللاعب الصربي.
ويأمل مسؤولو القادسية في ضم أفضل اللاعبين العالميين خلال هذا الصيف، لمنافسة كبار أندية دوري روشن السعودي للمحترفين.