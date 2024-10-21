مشجع صيني يقطع 13 ألف كيلومتر على دراجته للقاء كريستيانو رونالدو في الرياض

وكتب شياو قونغ: "لقد رأيت بطلي كريستيانو رونالدو. الحظ كان حليفي، فقد دخلت النادي مرتين مع دراجتي، وبعد انتهاء تدريباته، جاء بنفسه يبحث عني. كنت في الانتظار لأربع ساعات، وفجأة ظهر أمامي. قام بالتوقيع لي والتقطنا عدة صور معاً".