مشجع صيني يقطع 13 ألف كيلومتر على دراجته للقاء كريستيانو رونالدو في الرياض

قام المشجع الصيني شياو قونغ بقطع مسافة 13,000 كيلومتر على دراجته الهوائية، واستغرقت رحلته 6 أشهر و20 يوماً؛ للوصول إلى المملكة العربية السعودية من أجل تحقيق حلمه بلقاء نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو.
والتقى الشاب الصيني النجم البرتغالي لمدة 3 دقائق، وعبّر عن سعادته بهذا اللقاء في منشورٍ على وسائل التواصل الاجتماعي؛ واصفاً تجربته التي انتظرها طويلاً.
وكتب شياو قونغ: "لقد رأيت بطلي كريستيانو رونالدو. الحظ كان حليفي، فقد دخلت النادي مرتين مع دراجتي، وبعد انتهاء تدريباته، جاء بنفسه يبحث عني. كنت في الانتظار لأربع ساعات، وفجأة ظهر أمامي. قام بالتوقيع لي والتقطنا عدة صور معاً".
رحلة شياو قونغ تعكس شغف المشجع الصيني الكبير وحبه لرونالدو، الذي أتاح له تحقيق حلمه بعد هذه الرحلة الطويلة، وسط تفاعلٍ كبيرٍ من متابعيه على منصّات التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بإصراره وشغفه.